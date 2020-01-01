Poznaj tokenomikę No1 tiktok cat (PUFF) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PUFF, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę No1 tiktok cat (PUFF) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena PUFF, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o No1 tiktok cat (PUFF) Meet Little $Puff, the No. 1 TikTok cat! Puff is the latest star in a long line of unique feline personalities. Early fans were enchanted by Puff's impressive cooking skills, while new followers have discovered Puff through clever life hacks and hilarious memes. With over 70 million followers, Puff is the most followed cat on TikTok and the internet, now serving up culinary delights and meme magic on Solana! 🐱🍳

Oficjalna strona internetowa: https://www.littlepuffsol.com/

Tokenomika i analiza cenowa No1 tiktok cat (PUFF) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla No1 tiktok cat (PUFF), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 32.94K Całkowita podaż: $ 998.55M Podaż w obiegu: $ 998.55M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 32.94K Historyczne maksimum: $ 0.00547776 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0

Tokenomika No1 tiktok cat (PUFF): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki No1 tiktok cat (PUFF) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów PUFF, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów PUFF. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.