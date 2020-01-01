Poznaj tokenomikę NIYOKO by Virtuals (NYKO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena NYKO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę NIYOKO by Virtuals (NYKO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena NYKO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o NIYOKO by Virtuals (NYKO) NYKO is a protocol to simplify AI creativity. It offers tools that enable creators to build, curate, and efficiently tokenize AI productivity components, including models, workflows, and prompt artifacts. These assets are easily stored and accessed via the NYKO platform for immediate use. Through its built-in tokenization framework, NYKO ensures that creators earn direct economic rewards via transaction fees, cultivating a dynamic and sustainable ecosystem. NYKO is a protocol to simplify AI creativity. It offers tools that enable creators to build, curate, and efficiently tokenize AI productivity components, including models, workflows, and prompt artifacts. These assets are easily stored and accessed via the NYKO platform for immediate use. Through its built-in tokenization framework, NYKO ensures that creators earn direct economic rewards via transaction fees, cultivating a dynamic and sustainable ecosystem. Oficjalna strona internetowa: https://nyko.cool Tokenomika i analiza cenowa NIYOKO by Virtuals (NYKO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla NIYOKO by Virtuals (NYKO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 143.51K $ 143.51K $ 143.51K Całkowita podaż: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 849.98M $ 849.98M $ 849.98M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 168.84K $ 168.84K $ 168.84K Historyczne maksimum: $ 0.0025025 $ 0.0025025 $ 0.0025025 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.0001714 $ 0.0001714 $ 0.0001714 Tokenomika NIYOKO by Virtuals (NYKO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki NIYOKO by Virtuals (NYKO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów NYKO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów NYKO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszNYKO tokenomikę, poznaj cenę tokena NYKOna żywo! Prognoza ceny NYKO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać NYKO? Nasza strona z prognozami cen NYKO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena NYKO już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.