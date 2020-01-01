Poznaj tokenomikę Nifty League (NFTL) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena NFTL, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Nifty League (NFTL) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena NFTL, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Nifty League (NFTL) / Tokenomika / Tokenomika Nifty League (NFTL) Odkryj kluczowe informacje o Nifty League (NFTL), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o Nifty League (NFTL) The Nifty League is an NFT gaming platform built with nostalgic retro games in mind. Our first play-2-earn game "Nifty Smashers" is out now bringing degens across mainnet together to brawl it out! NFTL is our governance and utility token used for voting on DAO proposals and for ecosystem wide expenses such as renaming characters. Oficjalna strona internetowa: https://niftyleague.com Tokenomika i analiza cenowa Nifty League (NFTL) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Nifty League (NFTL), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 221.87K Całkowita podaż: $ 1.00B Podaż w obiegu: $ 1.00B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 221.87K Historyczne maksimum: $ 0.072468 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.00022187 Tokenomika Nifty League (NFTL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Nifty League (NFTL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów NFTL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów NFTL. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.