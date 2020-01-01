Poznaj tokenomikę NFT Stars (NFTS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena NFTS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę NFT Stars (NFTS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena NFTS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / NFT Stars (NFTS) / Tokenomika / Tokenomika NFT Stars (NFTS) Odkryj kluczowe informacje o NFT Stars (NFTS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o NFT Stars (NFTS) Unchain your art with the multi-chain NFT marketplace! Unchain your art with the multi-chain NFT marketplace! Oficjalna strona internetowa: https://nftstars.app/ Kup NFTS teraz! Tokenomika i analiza cenowa NFT Stars (NFTS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla NFT Stars (NFTS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 11.58K $ 11.58K $ 11.58K Całkowita podaż: $ 20.00M $ 20.00M $ 20.00M Podaż w obiegu: $ 1.37M $ 1.37M $ 1.37M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 168.54K $ 168.54K $ 168.54K Historyczne maksimum: $ 3.09 $ 3.09 $ 3.09 Historyczne minimum: $ 0.0 $ 0.0 $ 0.0 Aktualna cena: $ 0.00842674 $ 0.00842674 $ 0.00842674 Dowiedz się więcej o cenie NFT Stars (NFTS) Tokenomika NFT Stars (NFTS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki NFT Stars (NFTS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów NFTS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów NFTS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszNFTS tokenomikę, poznaj cenę tokena NFTSna żywo! Prognoza ceny NFTS Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać NFTS? Nasza strona z prognozami cen NFTS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena NFTS już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.