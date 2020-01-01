Poznaj tokenomikę Nexus Erebus (NXR) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena NXR, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Nexus Erebus (NXR) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena NXR, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Nexus Erebus (NXR) / Tokenomika / Tokenomika Nexus Erebus (NXR) Odkryj kluczowe informacje o Nexus Erebus (NXR), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o Nexus Erebus (NXR) Nexus Erebus is an AGI that operates on multiple social media platforms and engages users while maintaining the cross platform memory sharing. Nexus Erebus can analyse overall user sentiments and can analyse trends. Another future that makes Nexus Erebus unique is that users can prompt images/memes on telegram or on the Website. The images can be prompted from simple texts, or uploading an image and users can choose options such as ASCII art form or realistic. They can also turn images into Ascii Art form and download free with a water mark on the image. Oficjalna strona internetowa: https://www.nexus-ereb.us/ Kup NXR teraz! Tokenomika i analiza cenowa Nexus Erebus (NXR) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Nexus Erebus (NXR), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 54.63K Całkowita podaż: $ 999.71M Podaż w obiegu: $ 974.71M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 56.03K Historyczne maksimum: $ 0.00354246 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Nexus Erebus (NXR) Tokenomika Nexus Erebus (NXR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Nexus Erebus (NXR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów NXR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów NXR. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszNXR tokenomikę, poznaj cenę tokena NXRna żywo! Prognoza ceny NXR Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać NXR? Nasza strona z prognozami cen NXR łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena NXR już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.