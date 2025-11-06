Informacje o cenie Nexgent AI (NEXGENT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.36% Zmiana ceny (1D) +1.44% Zmiana ceny (7D) -29.97% Zmiana ceny (7D) -29.97%

Aktualna cena Nexgent AI (NEXGENT) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs NEXGENT wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs NEXGENT w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki NEXGENT zmieniły się o -0.36% w ciągu ostatniej godziny, o +1.44% w ciągu 24 godzin i o -29.97% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Nexgent AI (NEXGENT)

Kapitalizacja rynkowa $ 108.04K$ 108.04K $ 108.04K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 130.86K$ 130.86K $ 130.86K Podaż w obiegu 794.00M 794.00M 794.00M Całkowita podaż 961,680,372.8780938 961,680,372.8780938 961,680,372.8780938

Obecna kapitalizacja rynkowa Nexgent AI wynosi $ 108.04K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż NEXGENT w obiegu wynosi 794.00M, przy całkowitej podaży 961680372.8780938. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 130.86K.