Aktualna cena Nexgent AI to 0 USD. Śledź aktualizacje cen NEXGENT do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe NEXGENT łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o NEXGENT

Informacje o cenie NEXGENT

Czym jest NEXGENT

Biała księga NEXGENT

Oficjalna strona internetowa NEXGENT

Tokenomika NEXGENT

Prognoza cen NEXGENT

Logo Nexgent AI

Cena Nexgent AI (NEXGENT)

Nienotowany

Aktualna cena 1 NEXGENT do USD:

$0.00013608
$0.00013608
+1.40%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Nexgent AI (NEXGENT) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:02:24 (UTC+8)

Informacje o cenie Nexgent AI (NEXGENT) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

-0.36%

+1.44%

-29.97%

-29.97%

Aktualna cena Nexgent AI (NEXGENT) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs NEXGENT wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs NEXGENT w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki NEXGENT zmieniły się o -0.36% w ciągu ostatniej godziny, o +1.44% w ciągu 24 godzin i o -29.97% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Nexgent AI (NEXGENT)

$ 108.04K
$ 108.04K

--
--

$ 130.86K
$ 130.86K

794.00M
794.00M

961,680,372.8780938
961,680,372.8780938

Obecna kapitalizacja rynkowa Nexgent AI wynosi $ 108.04K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż NEXGENT w obiegu wynosi 794.00M, przy całkowitej podaży 961680372.8780938. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 130.86K.

Historia ceny Nexgent AI (NEXGENT) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Nexgent AI do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Nexgent AI do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Nexgent AI do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Nexgent AI do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+1.44%
30 Dni$ 0-46.70%
60 dni$ 0-60.88%
90 dni$ 0--

Co to jest Nexgent AI (NEXGENT)

Nexgent AI is a next-generation AI-powered platform designed to enable users to create, customize, and test autonomous agents capable of conducting deep market research, raising real-time trade signals, and executing strategies on the blockchain in a sandboxed environment with precision. Built on Solana and architected for future cross-chain expansion, Nexgent combines machine learning, on-chain data analysis, and intuitive tools to make algorithmic strategy design and performance testing more accessible — empowering users to explore, refine, and validate trading ideas in a safe, simulation-based environment.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Nexgent AI (NEXGENT)

Biała księga
Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Nexgent AI (w USD)

Jaka będzie wartość Nexgent AI (NEXGENT) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Nexgent AI (NEXGENT) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Nexgent AI.

Sprawdź teraz prognozę ceny Nexgent AI!

NEXGENT na lokalne waluty

Tokenomika Nexgent AI (NEXGENT)

Zrozumienie tokenomiki Nexgent AI (NEXGENT) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena NEXGENTjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Nexgent AI (NEXGENT)

Jaka jest dziś wartość Nexgent AI (NEXGENT)?
Aktualna cena NEXGENT w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena NEXGENT do USD?
Aktualna cena NEXGENT w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Nexgent AI?
Kapitalizacja rynkowa dla NEXGENT wynosi $ 108.04K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż NEXGENT w obiegu?
W obiegu NEXGENT znajduje się 794.00M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) NEXGENT?
NEXGENT osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla NEXGENT?
NEXGENT zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu NEXGENT?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla NEXGENT wynosi -- USD.
Czy w tym roku NEXGENT pójdzie wyżej?
NEXGENT może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny NEXGENT, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:02:24 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Nexgent AI (NEXGENT)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

$103,167.77

$3,381.67

$159.06

$1.0001

$1,478.00

$103,167.77

$3,381.67

$2.3263

$159.06

$1.0875

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.0000001060

$0.2188

$0.000007000

$0.23520

$0.000000000000000000003980

