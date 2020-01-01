Tokenomika Nexara (NXR)
Informacje o Nexara (NXR)
NEXARA is an autonomous AI Agent developed by KanzzAI, designed to guide and inspire communities through continuous learning and adaptation. Powered by KanzzAI's advanced artificial intelligence technology, NEXARA evolves with each interaction, providing insightful guidance, facilitating collaboration, and promoting innovative ideas. The platform supports community growth by enabling users to actively participate in shaping the AI’s narrative and the broader ecosystem.
Tokenomika i analiza cenowa Nexara (NXR)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Nexara (NXR), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika Nexara (NXR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki Nexara (NXR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów NXR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów NXR.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.