Giełda MEXC / Cena krypto / New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS) / Tokenomika / Tokenomika New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS) Odkryj kluczowe informacje o New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS) "$Haggis is a unique meme coin inspired by the heartwarming story of the birth of an endangered pygmy hippo calf named Haggis at Edinburgh Zoo. This coin celebrates this special event and brings together a community of animal lovers and crypto enthusiasts who want to support and enjoy a lighthearted, meme-driven project. $Haggis serves as a fun and engaging token that brings attention to endangered species while offering a distinct experience within the crypto world. Oficjalna strona internetowa: https://haggis.vip/

Tokenomika i analiza cenowa New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 38.84K $ 38.84K $ 38.84K Całkowita podaż: $ 999.64M $ 999.64M $ 999.64M Podaż w obiegu: $ 999.64M $ 999.64M $ 999.64M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 38.84K $ 38.84K $ 38.84K Historyczne maksimum: $ 0.00715708 $ 0.00715708 $ 0.00715708 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS) Tokenomika New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki New Born Haggis Pygmy Hippo (HAGGIS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów HAGGIS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów HAGGIS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszHAGGIS tokenomikę, poznaj cenę tokena HAGGISna żywo! Prognoza ceny HAGGIS Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać HAGGIS? Nasza strona z prognozami cen HAGGIS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. 