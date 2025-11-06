Informacje o cenie Netflix xStock (NFLXX) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 1,078.79 $ 1,078.79 $ 1,078.79 Minimum 24h $ 1,098.98 $ 1,098.98 $ 1,098.98 Maksimum 24h Minimum 24h $ 1,078.79$ 1,078.79 $ 1,078.79 Maksimum 24h $ 1,098.98$ 1,098.98 $ 1,098.98 Historyczne maksimum $ 1,592.14$ 1,592.14 $ 1,592.14 Najniższa cena $ 1,078.79$ 1,078.79 $ 1,078.79 Zmiana ceny (1H) +0.00% Zmiana ceny (1D) -0.05% Zmiana ceny (7D) -0.29% Zmiana ceny (7D) -0.29%

Aktualna cena Netflix xStock (NFLXX) wynosi $1,092.56. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs NFLXX wahał się między $ 1,078.79 a $ 1,098.98, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs NFLXX w historii to $ 1,592.14, a najniższy to $ 1,078.79.

Pod względem krótkoterminowych wyniki NFLXX zmieniły się o +0.00% w ciągu ostatniej godziny, o -0.05% w ciągu 24 godzin i o -0.29% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Netflix xStock (NFLXX)

Kapitalizacja rynkowa $ 477.78K$ 477.78K $ 477.78K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 23.49M$ 23.49M $ 23.49M Podaż w obiegu 437.30 437.30 437.30 Całkowita podaż 21,499.99967815 21,499.99967815 21,499.99967815

Obecna kapitalizacja rynkowa Netflix xStock wynosi $ 477.78K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż NFLXX w obiegu wynosi 437.30, przy całkowitej podaży 21499.99967815. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 23.49M.