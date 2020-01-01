Poznaj tokenomikę NETA (NETA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena NETA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę NETA (NETA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena NETA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / NETA (NETA) / Tokenomika / Tokenomika NETA (NETA) Odkryj kluczowe informacje o NETA (NETA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o NETA (NETA) "$NETA - Store of value, medium of exchange and unit of account. It's sole purpose is to function as a scarce decentralized store of value asset for the Juno ecosystem and inter-chain Cosmos at large. Originally claimable for free by thousands of Juno delegates at inception. Never a seed sale, private sale or public sale. Verifiable zero NETA is held in reserve by any third party ie. developers, teams, founders or companies. The Juno community owns all NETA in existence from day 1." Oficjalna strona internetowa: https://junoswap.com/ Kup NETA teraz! Tokenomika i analiza cenowa NETA (NETA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla NETA (NETA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 31.89K $ 31.89K $ 31.89K Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 86.47K $ 86.47K $ 86.47K Historyczne maksimum: $ 10,041,595 $ 10,041,595 $ 10,041,595 Historyczne minimum: $ 2.69 $ 2.69 $ 2.69 Aktualna cena: $ 2.71 $ 2.71 $ 2.71 Dowiedz się więcej o cenie NETA (NETA) Tokenomika NETA (NETA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki NETA (NETA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów NETA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów NETA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszNETA tokenomikę, poznaj cenę tokena NETAna żywo! Prognoza ceny NETA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać NETA? Nasza strona z prognozami cen NETA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena NETA już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.