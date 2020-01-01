Poznaj tokenomikę Nest Treasury Vault (NTBILL) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena NTBILL, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Nest Treasury Vault (NTBILL) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena NTBILL, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika Nest Treasury Vault (NTBILL) Odkryj kluczowe informacje o Nest Treasury Vault (NTBILL), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Nest's mission is to build a global, permissionless, onchain economy where anyone can earn from real world yields. Nest is the flagship staking protocol of the Plume RWAfi ecosystem, with a permissionless product that enables anyone to earn institutional-grade APYs from real world assets. Through Nest, fund managers and asset issuers can create new financial instruments by curating vaults. Each vault contains various streams of yield derived from onchain and offchain real world assets. Users can enter and exit each vault, managing and trading their ERC-20 vault tokens permissionlessly, and independently of the underlying streams of yield. The Nest Treasury Vault is tailored for professional firms pursuing long-term growth and high liquidity, with a selection of AAA-rated treasuries from strategic partnerships with Anemoy, M^0 and Mountain Protocol. nTBILL caters to institutional-grade needs while maintaining accessibility for users with a focus on stable and reliable returns. Oficjalna strona internetowa: https://app.nest.credit/nest-treasury-vault Kapitalizacja rynkowa: $ 12.36M $ 12.36M $ 12.36M Całkowita podaż: $ 12.18M $ 12.18M $ 12.18M Podaż w obiegu: $ 12.18M $ 12.18M $ 12.18M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 12.36M $ 12.36M $ 12.36M Historyczne maksimum: $ 1.014 $ 1.014 $ 1.014 Historyczne minimum: $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 Aktualna cena: $ 1.014 $ 1.014 $ 1.014 Dowiedz się więcej o cenie Nest Treasury Vault (NTBILL) Tokenomika Nest Treasury Vault (NTBILL): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Nest Treasury Vault (NTBILL) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów NTBILL, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów NTBILL. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszNTBILL tokenomikę, poznaj cenę tokena NTBILLna żywo! Prognoza ceny NTBILL Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać NTBILL? Nasza strona z prognozami cen NTBILL łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. 