Informacje o Nest PayFi Vault (NPAYFI) Nest's mission is to build a global, permissionless, onchain economy where anyone can earn from real world yields. Nest is the flagship staking protocol of the Plume RWAfi ecosystem, with a permissionless product that enables anyone to earn institutional-grade APYs from real world assets. Through Nest, fund managers and asset issuers can create new financial instruments by curating vaults. Each vault contains various streams of yield derived from onchain and offchain real world assets. Users can enter and exit each vault, managing and trading their ERC-20 vault tokens permissionlessly, and independently of the underlying streams of yield. Nest PayFi Vault offers exposure to PayUSD, a U.S. dollar-pegged stablecoin designed for seamless digital payments and bridging traditional finance with DeFi. Issued by Paxos Trust Company and fully backed by U.S. dollar deposits, short-term Treasuries, and cash equivalents, PayUSD maintains a stable 1:1 value with the dollar, making it ideal for transactions without the volatility of typical cryptocurrencies. Oficjalna strona internetowa: https://app.nest.credit/nest-payfi-vault Kup NPAYFI teraz! Tokenomika i analiza cenowa Nest PayFi Vault (NPAYFI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Nest PayFi Vault (NPAYFI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 3.13K $ 3.13K $ 3.13K Całkowita podaż: $ 3.13K $ 3.13K $ 3.13K Podaż w obiegu: $ 3.13K $ 3.13K $ 3.13K FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 3.13K $ 3.13K $ 3.13K Historyczne maksimum: $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 Historyczne minimum: $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 Aktualna cena: $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 Dowiedz się więcej o cenie Nest PayFi Vault (NPAYFI) Tokenomika Nest PayFi Vault (NPAYFI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Nest PayFi Vault (NPAYFI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów NPAYFI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów NPAYFI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszNPAYFI tokenomikę, poznaj cenę tokena NPAYFIna żywo! Prognoza ceny NPAYFI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać NPAYFI? Nasza strona z prognozami cen NPAYFI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. 