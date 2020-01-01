Poznaj tokenomikę Nest Institutional Vault (NINSTO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena NINSTO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Nest Institutional Vault (NINSTO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena NINSTO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Nest Institutional Vault (NINSTO) Nest's mission is to build a global, permissionless, onchain economy where anyone can earn from real world yields. Nest is the flagship staking protocol of the Plume RWAfi ecosystem, with a permissionless product that enables anyone to earn institutional-grade APYs from real world assets. Through Nest, fund managers and asset issuers can create new financial instruments by curating vaults. Each vault contains various streams of yield derived from onchain and offchain real world assets. Users can enter and exit each vault, managing and trading their ERC-20 vault tokens permissionlessly, and independently of the underlying streams of yield. nINSTO is a curated earn strategy built for institutional-grade liquidity and adaptive yield. It combines tokenized money market funds from UBS uMint and Blackstone Senior Loan ETF. The result is a balanced portfolio of conservative short-term debt and dynamic market-driven returns. Designed for stability without sacrificing performance, nINSTO delivers trusted income across traditional and digital markets. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 6.09M $ 6.09M $ 6.09M Całkowita podaż: $ 5.94M $ 5.94M $ 5.94M Podaż w obiegu: $ 5.94M $ 5.94M $ 5.94M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 6.09M $ 6.09M $ 6.09M Historyczne maksimum: $ 1.025 $ 1.025 $ 1.025 Historyczne minimum: $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 Aktualna cena: $ 1.025 $ 1.025 $ 1.025 Dowiedz się więcej o cenie Nest Institutional Vault (NINSTO) Tokenomika Nest Institutional Vault (NINSTO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Nest Institutional Vault (NINSTO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów NINSTO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów NINSTO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszNINSTO tokenomikę, poznaj cenę tokena NINSTOna żywo! Prognoza ceny NINSTO Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać NINSTO? Nasza strona z prognozami cen NINSTO łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. 