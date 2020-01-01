Poznaj tokenomikę Nest ETF Vault (NETF) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena NETF, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Nest ETF Vault (NETF) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena NETF, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Nest ETF Vault (NETF) / Tokenomika / Tokenomika Nest ETF Vault (NETF) Odkryj kluczowe informacje o Nest ETF Vault (NETF), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Nest ETF Vault (NETF) Nest's mission is to build a global, permissionless, onchain economy where anyone can earn from real world yields. Nest is the flagship staking protocol of the Plume RWAfi ecosystem, with a permissionless product that enables anyone to earn institutional-grade APYs from real world assets. Through Nest, fund managers and asset issuers can create new financial instruments by curating vaults. Each vault contains various streams of yield derived from onchain and offchain real world assets. Users can enter and exit each vault, managing and trading their ERC-20 vault tokens permissionlessly, and independently of the underlying streams of yield. Nest ETFs (nETF) is a fully liquid, 30-day paying onchain vault that delivers diversified, real-world yield through a rotating basket of institutionally issued ETFs. Built for crypto-native users, the strategy offers permissionless access to yield streams historically gated by TradFi rails. All assets are sourced from top-tier managers like BlackRock, Blackstone, and Simplify, ensuring quality and credibility behind every tokenized position. No lockups. No KYC. Just programmable, yield-bearing capital that behaves like the rest of crypto. Nest's mission is to build a global, permissionless, onchain economy where anyone can earn from real world yields. Nest is the flagship staking protocol of the Plume RWAfi ecosystem, with a permissionless product that enables anyone to earn institutional-grade APYs from real world assets. Through Nest, fund managers and asset issuers can create new financial instruments by curating vaults. Each vault contains various streams of yield derived from onchain and offchain real world assets. Users can enter and exit each vault, managing and trading their ERC-20 vault tokens permissionlessly, and independently of the underlying streams of yield. Nest ETFs (nETF) is a fully liquid, 30-day paying onchain vault that delivers diversified, real-world yield through a rotating basket of institutionally issued ETFs. Built for crypto-native users, the strategy offers permissionless access to yield streams historically gated by TradFi rails. All assets are sourced from top-tier managers like BlackRock, Blackstone, and Simplify, ensuring quality and credibility behind every tokenized position. No lockups. No KYC. Just programmable, yield-bearing capital that behaves like the rest of crypto. Oficjalna strona internetowa: https://app.nest.credit/nest-etf-vault Kup NETF teraz! Tokenomika i analiza cenowa Nest ETF Vault (NETF) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Nest ETF Vault (NETF), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 4.04K $ 4.04K $ 4.04K Całkowita podaż: $ 4.01K $ 4.01K $ 4.01K Podaż w obiegu: $ 4.01K $ 4.01K $ 4.01K FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 4.04K $ 4.04K $ 4.04K Historyczne maksimum: $ 1.009 $ 1.009 $ 1.009 Historyczne minimum: $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 Aktualna cena: $ 1.009 $ 1.009 $ 1.009 Dowiedz się więcej o cenie Nest ETF Vault (NETF) Tokenomika Nest ETF Vault (NETF): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Nest ETF Vault (NETF) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów NETF, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów NETF. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszNETF tokenomikę, poznaj cenę tokena NETFna żywo! Prognoza ceny NETF Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać NETF? Nasza strona z prognozami cen NETF łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena NETF już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.