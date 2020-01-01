Poznaj tokenomikę Nest BTC Vault (NBTC) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena NBTC, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Nest BTC Vault (NBTC) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena NBTC, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Nest BTC Vault (NBTC) / Tokenomika / Tokenomika Nest BTC Vault (NBTC) Odkryj kluczowe informacje o Nest BTC Vault (NBTC), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Nest BTC Vault (NBTC) Nest's mission is to build a global, permissionless, onchain economy where anyone can earn from real world yields. Nest is the flagship staking protocol of the Plume RWAfi ecosystem, with a permissionless product that enables anyone to earn institutional-grade APYs from real world assets. Through Nest, fund managers and asset issuers can create new financial instruments by curating vaults. Each vault contains various streams of yield derived from onchain and offchain real world assets. Users can enter and exit each vault, managing and trading their ERC-20 vault tokens permissionlessly, and independently of the underlying streams of yield. nBTC is a risk-free yield strategy built specifically for BTC holders. By using delta-neutral futures positions on regulated markets like CME, it captures premium without exposing users to Bitcoin price swings. It’s a way to earn stable, institutional-grade yield while keeping your BTC working. Returns on this vault are paid in Bitcoin. Nest's mission is to build a global, permissionless, onchain economy where anyone can earn from real world yields. Nest is the flagship staking protocol of the Plume RWAfi ecosystem, with a permissionless product that enables anyone to earn institutional-grade APYs from real world assets. Through Nest, fund managers and asset issuers can create new financial instruments by curating vaults. Each vault contains various streams of yield derived from onchain and offchain real world assets. Users can enter and exit each vault, managing and trading their ERC-20 vault tokens permissionlessly, and independently of the underlying streams of yield. nBTC is a risk-free yield strategy built specifically for BTC holders. By using delta-neutral futures positions on regulated markets like CME, it captures premium without exposing users to Bitcoin price swings. It’s a way to earn stable, institutional-grade yield while keeping your BTC working. Returns on this vault are paid in Bitcoin. Oficjalna strona internetowa: https://app.nest.credit/nest-btc-vault Kup NBTC teraz! Tokenomika i analiza cenowa Nest BTC Vault (NBTC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Nest BTC Vault (NBTC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Historyczne maksimum: $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 Historyczne minimum: $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 Aktualna cena: $ 1.0 $ 1.0 $ 1.0 Dowiedz się więcej o cenie Nest BTC Vault (NBTC) Tokenomika Nest BTC Vault (NBTC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Nest BTC Vault (NBTC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów NBTC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów NBTC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszNBTC tokenomikę, poznaj cenę tokena NBTCna żywo! Prognoza ceny NBTC Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać NBTC? Nasza strona z prognozami cen NBTC łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena NBTC już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.