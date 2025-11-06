GiełdaDEX+
Aktualna cena Neonet AI to 0.00001317 USD. Śledź aktualizacje cen NEONET do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe NEONET łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o NEONET

Informacje o cenie NEONET

Czym jest NEONET

Oficjalna strona internetowa NEONET

Tokenomika NEONET

Prognoza cen NEONET

Cena Neonet AI (NEONET)

Aktualna cena 1 NEONET do USD:

+0.30%1D
Neonet AI (NEONET) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:01:42 (UTC+8)

Informacje o cenie Neonet AI (NEONET) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
Minimum 24h
Maksimum 24h

+0.39%

-41.47%

-41.47%

Aktualna cena Neonet AI (NEONET) wynosi $0.00001317. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs NEONET wahał się między $ 0.0000131 a $ 0.00001326, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs NEONET w historii to $ 0.00153661, a najniższy to $ 0.00001036.

Pod względem krótkoterminowych wyniki NEONET zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o +0.39% w ciągu 24 godzin i o -41.47% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Neonet AI (NEONET)

Obecna kapitalizacja rynkowa Neonet AI wynosi $ 13.17K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż NEONET w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 13.17K.

Historia ceny Neonet AI (NEONET) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Neonet AI do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Neonet AI do USD wyniosła $ -0.0000085804.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Neonet AI do USD wyniosła $ -0.0000106702.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Neonet AI do USD wyniosła $ -0.00008036401871754969.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+0.39%
30 Dni$ -0.0000085804-65.15%
60 dni$ -0.0000106702-81.01%
90 dni$ -0.00008036401871754969-85.91%

Co to jest Neonet AI (NEONET)

NeoNet AI is a Matrix-inspired AI agent designed to simplify the Sui ecosystem for crypto traders and investors. It leverages advanced tools to provide real-time market insights, token analysis, and safety checks, ensuring secure and informed trading decisions.

As part of a collaborative AI network, $NEONET works with other specialized agents to create a smarter, safer, and more engaging experience within the Sui blockchain ecosystem.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Neonet AI (NEONET)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Neonet AI (w USD)

Jaka będzie wartość Neonet AI (NEONET) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Neonet AI (NEONET) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Neonet AI.

Sprawdź teraz prognozę ceny Neonet AI!

NEONET na lokalne waluty

Tokenomika Neonet AI (NEONET)

Zrozumienie tokenomiki Neonet AI (NEONET) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena NEONETjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Neonet AI (NEONET)

Jaka jest dziś wartość Neonet AI (NEONET)?
Aktualna cena NEONET w USD wynosi 0.00001317USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena NEONET do USD?
Aktualna cena NEONET w USD wynosi $ 0.00001317. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Neonet AI?
Kapitalizacja rynkowa dla NEONET wynosi $ 13.17K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż NEONET w obiegu?
W obiegu NEONET znajduje się 1.00B USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) NEONET?
NEONET osiąga ATH w wysokości 0.00153661 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla NEONET?
NEONET zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00001036 USD.
Jaki jest wolumen obrotu NEONET?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla NEONET wynosi -- USD.
Czy w tym roku NEONET pójdzie wyżej?
NEONET może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny NEONET, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:01:42 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Neonet AI (NEONET)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

