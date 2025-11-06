Informacje o cenie Neonet AI (NEONET) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.0000131 $ 0.0000131 $ 0.0000131 Minimum 24h $ 0.00001326 $ 0.00001326 $ 0.00001326 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.0000131$ 0.0000131 $ 0.0000131 Maksimum 24h $ 0.00001326$ 0.00001326 $ 0.00001326 Historyczne maksimum $ 0.00153661$ 0.00153661 $ 0.00153661 Najniższa cena $ 0.00001036$ 0.00001036 $ 0.00001036 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) +0.39% Zmiana ceny (7D) -41.47% Zmiana ceny (7D) -41.47%

Aktualna cena Neonet AI (NEONET) wynosi $0.00001317. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs NEONET wahał się między $ 0.0000131 a $ 0.00001326, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs NEONET w historii to $ 0.00153661, a najniższy to $ 0.00001036.

Pod względem krótkoterminowych wyniki NEONET zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o +0.39% w ciągu 24 godzin i o -41.47% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Neonet AI (NEONET)

Kapitalizacja rynkowa $ 13.17K$ 13.17K $ 13.17K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 13.17K$ 13.17K $ 13.17K Podaż w obiegu 1.00B 1.00B 1.00B Całkowita podaż 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa Neonet AI wynosi $ 13.17K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż NEONET w obiegu wynosi 1.00B, przy całkowitej podaży 1000000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 13.17K.