Giełda MEXC / Cena krypto / Nelore Coin (NLC) / Tokenomika / Tokenomika Nelore Coin (NLC) Odkryj kluczowe informacje o Nelore Coin (NLC), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Nelore Coin (NLC) The First Agricultural token that gives rewards based on real profit. NELORE COIN is an agricultural business token with multiple farms under management focusing on COW production in Brazil that gives rewards based on real profit. The transaction tax goes to a Treasury account where the money is invested on buying or renting farms in Brazil. This way it creates an intrinsic value that should uphold bear markets and grow with bull markets. The selection of farms is very important so it can be the most profitable for the money invested. Those farms produce a profit which is used to buy NLCs from the Liquidity Pool. Coin buying usually happens every month and in the worst case 2 months. Since the start of the project, NELORE COIN already bought 2 farms in Brazil capable of producing 20.000 COWs with a total of 20 hectares of land. The team at NELORE COIN is composed of Agricultural experts with more than 20 years of experience. It was founded by CEO Marcos Rodrigo, Vice President Carlos Junior and CFO Emerson Muller. Now the team consists of more than 10 people and are in the process of hiring several more. Brazil is the biggest exporter of Agricultural products and NELORE COIN is the first real agricultural token based on Brazil with a real company already created. In the future, it aims to be the biggest farm manager in the world combining WEB3 features into a very old-fashioned sector of the global economy. With blockchain technology it aims to tokenize its NELORE COWS through an internal NFT system and create a Marketplace for real-time transactions of multiple Agricultural products. Oficjalna strona internetowa: https://nelorecoin.com/ Kapitalizacja rynkowa: $ 372.69K $ 372.69K $ 372.69K Całkowita podaż: $ 372.70M $ 372.70M $ 372.70M Podaż w obiegu: $ 319.53M $ 319.53M $ 319.53M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 434.71K $ 434.71K $ 434.71K Historyczne maksimum: $ 0.01680567 $ 0.01680567 $ 0.01680567 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00116582 $ 0.00116582 $ 0.00116582 Dowiedz się więcej o cenie Nelore Coin (NLC) Tokenomika Nelore Coin (NLC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Nelore Coin (NLC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów NLC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów NLC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszNLC tokenomikę, poznaj cenę tokena NLCna żywo! Prognoza ceny NLC Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać NLC? Nasza strona z prognozami cen NLC łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena NLC już teraz! 