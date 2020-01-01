Poznaj tokenomikę NDX6900 (NDX) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena NDX, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę NDX6900 (NDX) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena NDX, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o NDX6900 (NDX) NDX6900 Token is a meme token, created solely for entertainment and amusement, with absolutely no affiliation to any stocks, equities, or securities. Any perceived connection between NDX6900 and entities such as the "Stock Market" or "Nasdaq" is entirely coincidental, existing for satirical or comedic purposes. This token holds no inherent value, nor does it carry any expectation of generating financial return. Oficjalna strona internetowa: https://ndx6900.tech/ Kup NDX teraz! Tokenomika i analiza cenowa NDX6900 (NDX) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla NDX6900 (NDX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 170.24K Całkowita podaż: $ 6.90B Podaż w obiegu: $ 6.90B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 170.24K Historyczne maksimum: $ 0.00301578 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Dowiedz się więcej o cenie NDX6900 (NDX) Tokenomika NDX6900 (NDX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki NDX6900 (NDX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów NDX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów NDX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszNDX tokenomikę, poznaj cenę tokena NDXna żywo! Prognoza ceny NDX Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać NDX? Nasza strona z prognozami cen NDX łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena NDX już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.