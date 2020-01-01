Poznaj tokenomikę NazareAI (NAZAREAI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena NAZAREAI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę NazareAI (NAZAREAI) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena NAZAREAI, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / NazareAI (NAZAREAI) / Tokenomika / Tokenomika NazareAI (NAZAREAI) Odkryj kluczowe informacje o NazareAI (NAZAREAI), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o NazareAI (NAZAREAI) NazareAI is a artificial intelligence and blockchain research & development company. We specialize in creating innovative solutions that bridge the gap between AI and blockchain technology. We've released multiple products and are having long term roadmap with building autonomous AI workforce. The token is used as a reward between AI workforce to reward them for good work or punish them for a bad work in order to improve the learning. Oficjalna strona internetowa: https://nazareai.com Tokenomika i analiza cenowa NazareAI (NAZAREAI) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla NazareAI (NAZAREAI), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 35.91K Całkowita podaż: $ 999.87M Podaż w obiegu: $ 999.87M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 35.91K Historyczne maksimum: $ 0.00445252 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Dowiedz się więcej o cenie NazareAI (NAZAREAI) Tokenomika NazareAI (NAZAREAI): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki NazareAI (NAZAREAI) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów NAZAREAI, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów NAZAREAI. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszNAZAREAI tokenomikę, poznaj cenę tokena NAZAREAIna żywo! Prognoza ceny NAZAREAI Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać NAZAREAI? Nasza strona z prognozami cen NAZAREAI łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena NAZAREAI już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.