Poznaj tokenomikę Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena NDEPS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena NDEPS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) / Tokenomika / Tokenomika Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) Odkryj kluczowe informacje o Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) Native Decentralized Euro Protocol Shares (nDEPS) are the governance token of the Decentralized Euro (dEURO) system. Anyone can obtain newly minted nDEPS by providing equity capital to the system and later return them to reclaim their share of capital. nDEPS holders benefit from the earned fees and liquidation profits, but they are also the ones who bear the residual risk of liquidations, similar to the shareholders of a bank. Therefore, nDEPS holders have an incentive to grow the system and ensure its stability. The governance process is veto-based: anyone can propose new types of collateral or even completely new methods to bring dEURO into circulation, but just 2% of the voting power is sufficient to veto such proposals. Native Decentralized Euro Protocol Shares (nDEPS) are the governance token of the Decentralized Euro (dEURO) system. Anyone can obtain newly minted nDEPS by providing equity capital to the system and later return them to reclaim their share of capital. nDEPS holders benefit from the earned fees and liquidation profits, but they are also the ones who bear the residual risk of liquidations, similar to the shareholders of a bank. Therefore, nDEPS holders have an incentive to grow the system and ensure its stability. The governance process is veto-based: anyone can propose new types of collateral or even completely new methods to bring dEURO into circulation, but just 2% of the voting power is sufficient to veto such proposals. Oficjalna strona internetowa: https://deuro.com/ Biała księga: https://docs.deuro.com/ Kup NDEPS teraz! Tokenomika i analiza cenowa Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 5.30M $ 5.30M $ 5.30M Całkowita podaż: $ 13.48M $ 13.48M $ 13.48M Podaż w obiegu: $ 13.48M $ 13.48M $ 13.48M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 5.30M $ 5.30M $ 5.30M Historyczne maksimum: $ 0.421108 $ 0.421108 $ 0.421108 Historyczne minimum: $ 0.378816 $ 0.378816 $ 0.378816 Aktualna cena: $ 0.393046 $ 0.393046 $ 0.393046 Dowiedz się więcej o cenie Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) Tokenomika Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Native Decentralized Euro Protocol Share (NDEPS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów NDEPS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów NDEPS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszNDEPS tokenomikę, poznaj cenę tokena NDEPSna żywo! Prognoza ceny NDEPS Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać NDEPS? Nasza strona z prognozami cen NDEPS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena NDEPS już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.