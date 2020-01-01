Tokenomika National Digital Asset Stockpile (NDAS)
Informacje o National Digital Asset Stockpile (NDAS)
National Digital Asset Stockpile (NDAS) is a fun and innovative memecoin designed to bring the crypto community together. With a playful twist on digital asset accumulation, NDAS aims to create a vibrant and engaging ecosystem.
Join the movement and be part of a community that values creativity, humor, and the potential of digital assets. Whether you're a seasoned crypto enthusiast or a newcomer, NDAS offers something for everyone.
Tokenomika i analiza cenowa National Digital Asset Stockpile (NDAS)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla National Digital Asset Stockpile (NDAS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika National Digital Asset Stockpile (NDAS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki National Digital Asset Stockpile (NDAS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów NDAS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów NDAS.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszNDAS tokenomikę, poznaj cenę tokena NDASna żywo!
Prognoza ceny NDAS
Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.