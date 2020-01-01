Poznaj tokenomikę Nash Smart Finance (NASF) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena NASF, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Nash Smart Finance (NASF) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena NASF, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Tokenomika Nash Smart Finance (NASF) Odkryj kluczowe informacje o Nash Smart Finance (NASF), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.

Informacje o Nash Smart Finance (NASF)

Nash Smart Finance is a DeFi ecosystem designed to transform crypto participation into a gamified, sustainable, and community-driven experience. It combines practical tools with real token utility, making decentralized finance more engaging and accessible. With features like multi-token farming, staking, and a self-managed treasury system, NSF empowers users to take active roles in their financial decisions while exploring innovative game-based incentives.

Oficjalna strona internetowa: https://nashsmartfinance.io/
Biała księga: https://docs.nashsmartfinance.io/

Tokenomika i analiza cenowa Nash Smart Finance (NASF)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Nash Smart Finance (NASF), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa: $ 261.46K
Całkowita podaż: $ 10.00M
Podaż w obiegu: $ 10.00M
FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 261.46K
Historyczne maksimum: $ 0.03036396
Historyczne minimum: $ 0.00595173
Aktualna cena: $ 0.02615676

Tokenomika Nash Smart Finance (NASF): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki Nash Smart Finance (NASF) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów NASF, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów NASF.
FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.