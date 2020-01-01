Poznaj tokenomikę Nasdao Ai (NDAO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena NDAO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Nasdao Ai (NDAO) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena NDAO, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o Nasdao Ai (NDAO) Nasdao Ai is building world's first self-sustainable AI Agent for validator. It's creating an AI Framework for create and launch own agents which can run validator infrastructure and trade on behalf of users. It's building its own AI Agent named Sakura which is the AI Framework for launching own Agents and running AI validator autonomously. It's listed on DAOS.FUN with growing AUM of more than 350k USD which also invests and incubates new AI projects. Oficjalna strona internetowa: https://www.daos.fun/FYFq8aYYpRgwH6x9Ez4M1xEnv6aWpMrtdhYRUhbJyo43 Tokenomika i analiza cenowa Nasdao Ai (NDAO) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Nasdao Ai (NDAO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 39.92K Całkowita podaż: $ 1.10B Podaż w obiegu: $ 1.10B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 39.92K Historyczne maksimum: $ 0.0003887 Historyczne minimum: $ 0.00002188 Aktualna cena: $ 0 Tokenomika Nasdao Ai (NDAO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Nasdao Ai (NDAO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów NDAO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów NDAO. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.