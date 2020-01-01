Poznaj tokenomikę NAOS Finance (NAOS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena NAOS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę NAOS Finance (NAOS) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena NAOS, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Informacje o NAOS Finance (NAOS) NAOS Finance facilitates DeFi lenders and SME borrowers to allow both parties to interact in a permission-less manner on the blockchain. We enable the origination and funding of loans without traditional intermediaries. NAOS Finance provides lenders with stable and recurring income streams while also connecting the on-chain world with much bigger off-chain opportunities. Ultimately, our goal is to fully automate the tokenization of real-world assets and make them available as part of the end-to-end lending process through NAOS Finance. Oficjalna strona internetowa: https://naos.finance/ Tokenomika i analiza cenowa NAOS Finance (NAOS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla NAOS Finance (NAOS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 275.95K Całkowita podaż: $ 219.18M Podaż w obiegu: $ 84.22M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 718.10K Historyczne maksimum: $ 3.44 Historyczne minimum: $ 0.00104796 Aktualna cena: $ 0.00331114 Tokenomika NAOS Finance (NAOS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki NAOS Finance (NAOS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów NAOS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów NAOS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszNAOS tokenomikę, poznaj cenę tokena NAOSna żywo! Prognoza ceny NAOS Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać NAOS? Nasza strona z prognozami cen NAOS łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.