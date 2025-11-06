GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena Naked Crab Man to 0 USD. Śledź aktualizacje cen CRABFURIE do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe CRABFURIE łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Naked Crab Man to 0 USD. Śledź aktualizacje cen CRABFURIE do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe CRABFURIE łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o CRABFURIE

Informacje o cenie CRABFURIE

Czym jest CRABFURIE

Oficjalna strona internetowa CRABFURIE

Tokenomika CRABFURIE

Prognoza cen CRABFURIE

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Naked Crab Man

Cena Naked Crab Man (CRABFURIE)

Nienotowany

Aktualna cena 1 CRABFURIE do USD:

--
----
+1.20%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Naked Crab Man (CRABFURIE) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:01:05 (UTC+8)

Informacje o cenie Naked Crab Man (CRABFURIE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.84%

+1.24%

-21.15%

-21.15%

Aktualna cena Naked Crab Man (CRABFURIE) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs CRABFURIE wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs CRABFURIE w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki CRABFURIE zmieniły się o -0.84% w ciągu ostatniej godziny, o +1.24% w ciągu 24 godzin i o -21.15% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Naked Crab Man (CRABFURIE)

$ 10.35K
$ 10.35K$ 10.35K

--
----

$ 10.35K
$ 10.35K$ 10.35K

999.46M
999.46M 999.46M

999,457,305.297633
999,457,305.297633 999,457,305.297633

Obecna kapitalizacja rynkowa Naked Crab Man wynosi $ 10.35K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż CRABFURIE w obiegu wynosi 999.46M, przy całkowitej podaży 999457305.297633. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 10.35K.

Historia ceny Naked Crab Man (CRABFURIE) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Naked Crab Man do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Naked Crab Man do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Naked Crab Man do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Naked Crab Man do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+1.24%
30 Dni$ 0-85.60%
60 dni$ 0--
90 dni$ 0--

Co to jest Naked Crab Man (CRABFURIE)

The string "CKVZPWFPaJArEaPnk16CXpFtFXjuCxCh95vBcS3Ppump" is the contract address for a Solana-based memecoin called CRABFURIE, also referred to as "Naked Crab Man." This token draws its theme from a character created by Matt Furie (the artist behind Pepe the Frog) in 2003, depicted as a hybrid half-man, half-crustacean figure described as his "OG forgotten child It's trading primarily on decentralized exchanges like PumpSwap (a Solana-based platform similar to Pump.fun for quick token launches). No major audit issues have been flagged, though standard warnings apply that audits aren't foolproof. There are no prominent official social links or detailed utilities mentioned beyond the memecoin theme—some unrelated spam about another token (SPAM) appeared in associated data, but it doesn't seem directly tied to CRABFURIE.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Naked Crab Man (CRABFURIE)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Naked Crab Man (w USD)

Jaka będzie wartość Naked Crab Man (CRABFURIE) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Naked Crab Man (CRABFURIE) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Naked Crab Man.

Sprawdź teraz prognozę ceny Naked Crab Man!

CRABFURIE na lokalne waluty

Tokenomika Naked Crab Man (CRABFURIE)

Zrozumienie tokenomiki Naked Crab Man (CRABFURIE) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena CRABFURIEjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Naked Crab Man (CRABFURIE)

Jaka jest dziś wartość Naked Crab Man (CRABFURIE)?
Aktualna cena CRABFURIE w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena CRABFURIE do USD?
Aktualna cena CRABFURIE w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Naked Crab Man?
Kapitalizacja rynkowa dla CRABFURIE wynosi $ 10.35K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż CRABFURIE w obiegu?
W obiegu CRABFURIE znajduje się 999.46M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) CRABFURIE?
CRABFURIE osiąga ATH w wysokości 0 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla CRABFURIE?
CRABFURIE zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu CRABFURIE?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla CRABFURIE wynosi -- USD.
Czy w tym roku CRABFURIE pójdzie wyżej?
CRABFURIE może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny CRABFURIE, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:01:05 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Naked Crab Man (CRABFURIE)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,122.16
$103,122.16$103,122.16

-0.58%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,378.76
$3,378.76$3,378.76

-0.58%

Logo Solana

Solana

SOL

$158.67
$158.67$158.67

-1.15%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

+0.01%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.92
$1,477.92$1,477.92

+0.13%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,122.16
$103,122.16$103,122.16

-0.58%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,378.76
$3,378.76$3,378.76

-0.58%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3242
$2.3242$2.3242

+2.09%

Logo Solana

Solana

SOL

$158.67
$158.67$158.67

-1.15%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0857
$1.0857$1.0857

+0.04%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000001159
$0.0000001159$0.0000001159

+667.54%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2184
$0.2184$0.2184

+336.80%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000006999
$0.000006999$0.000006999

+270.70%

Logo CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.000000000000000000003980
$0.000000000000000000003980$0.000000000000000000003980

+80.82%

Logo Sapien

Sapien

SAPIEN

$0.24374
$0.24374$0.24374

+92.26%