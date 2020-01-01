Poznaj tokenomikę My DeFi Pet (DPET) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DPET, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę My DeFi Pet (DPET) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena DPET, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / My DeFi Pet (DPET) / Tokenomika / Tokenomika My DeFi Pet (DPET) Odkryj kluczowe informacje o My DeFi Pet (DPET), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o My DeFi Pet (DPET) The DPET token is the lifeblood of the Onchamon universe, fueling your adventures and enhancing your gameplay experience. DPET empowers players to purchase exclusive in-game items, stake and earn rewards, and participate in the game's governance. Operating seamlessly on Binance Smart Chain, OpBNB, and KardiaChain, DPET ensures smooth transactions and interactions, making your journey in the Onchamon world more thrilling and rewarding. The DPET token is the lifeblood of the Onchamon universe, fueling your adventures and enhancing your gameplay experience. DPET empowers players to purchase exclusive in-game items, stake and earn rewards, and participate in the game's governance. Operating seamlessly on Binance Smart Chain, OpBNB, and KardiaChain, DPET ensures smooth transactions and interactions, making your journey in the Onchamon world more thrilling and rewarding. Oficjalna strona internetowa: https://onchamon.com/ Biała księga: https://docs.onchamon.com/ Kup DPET teraz! Tokenomika i analiza cenowa My DeFi Pet (DPET) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla My DeFi Pet (DPET), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 529.37K $ 529.37K $ 529.37K Całkowita podaż: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 50.23M $ 50.23M $ 50.23M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.05M $ 1.05M $ 1.05M Historyczne maksimum: $ 9.92 $ 9.92 $ 9.92 Historyczne minimum: $ 0.00120039 $ 0.00120039 $ 0.00120039 Aktualna cena: $ 0.0102212 $ 0.0102212 $ 0.0102212 Dowiedz się więcej o cenie My DeFi Pet (DPET) Tokenomika My DeFi Pet (DPET): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki My DeFi Pet (DPET) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów DPET, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów DPET. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszDPET tokenomikę, poznaj cenę tokena DPETna żywo! Prognoza ceny DPET Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać DPET? Nasza strona z prognozami cen DPET łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena DPET już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.