Aktualna cena MuxyAI to 0 USD. Śledź aktualizacje cen MAI do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe MAI łatwo w MEXC już teraz.

Cena MuxyAI (MAI)

Nienotowany

Aktualna cena 1 MAI do USD:

--
----
0.00%1D
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
MuxyAI (MAI) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:00:43 (UTC+8)

Informacje o cenie MuxyAI (MAI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0
$ 0$ 0
Minimum 24h
$ 0
$ 0$ 0
Maksimum 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01913929
$ 0.01913929$ 0.01913929

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Aktualna cena MuxyAI (MAI) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MAI wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MAI w historii to $ 0.01913929, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MAI zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o 0.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o MuxyAI (MAI)

$ 58.24K
$ 58.24K$ 58.24K

--
----

$ 73.83K
$ 73.83K$ 73.83K

710.00M
710.00M 710.00M

900,000,000.0
900,000,000.0 900,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa MuxyAI wynosi $ 58.24K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MAI w obiegu wynosi 710.00M, przy całkowitej podaży 900000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 73.83K.

Historia ceny MuxyAI (MAI) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny MuxyAI do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny MuxyAI do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny MuxyAI do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny MuxyAI do USD wyniosła $ 0.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0--
30 Dni$ 00.00%
60 dni$ 00.00%
90 dni$ 0--

Co to jest MuxyAI (MAI)

MuxyAI is a decentralized payment gateway and incentive protocol powering the MCP ecosystem on Morph, with the MAI token—an AI meme token—at its core that simultaneously fuels community engagement and serves as the native currency for transactions and rewards. The protocol consists of four essential components: a Payment Gateway that enables seamless crypto transactions between AI Agents and MCP services using the MAI token; a Developer Toolkit offering SDKs, templates, and dashboards to streamline MCP deployment and integration; an Incentive Protocol that distributes dynamic MAI token rewards based on service usage and quality to encourage top-tier contributions; and an MCP Launchpad that facilitates fundraising, token issuance, and liquidity bootstrapping for new MCP projects, leveraging the MAI token to align incentives and strengthen community support.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Prognoza ceny MuxyAI (w USD)

Jaka będzie wartość MuxyAI (MAI) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w MuxyAI (MAI) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla MuxyAI.

Sprawdź teraz prognozę ceny MuxyAI!

MAI na lokalne waluty

Tokenomika MuxyAI (MAI)

Zrozumienie tokenomiki MuxyAI (MAI) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena MAIjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące MuxyAI (MAI)

Jaka jest dziś wartość MuxyAI (MAI)?
Aktualna cena MAI w USD wynosi 0USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena MAI do USD?
Aktualna cena MAI w USD wynosi $ 0. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa MuxyAI?
Kapitalizacja rynkowa dla MAI wynosi $ 58.24K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż MAI w obiegu?
W obiegu MAI znajduje się 710.00M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) MAI?
MAI osiąga ATH w wysokości 0.01913929 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla MAI?
MAI zaliczył cenę ATL w wysokości 0 USD.
Jaki jest wolumen obrotu MAI?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla MAI wynosi -- USD.
Czy w tym roku MAI pójdzie wyżej?
MAI może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny MAI, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 16:00:43 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe MuxyAI (MAI)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

