Informacje o cenie MuxyAI (MAI) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0.01913929$ 0.01913929 $ 0.01913929 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -- Zmiana ceny (1D) -- Zmiana ceny (7D) 0.00% Zmiana ceny (7D) 0.00%

Aktualna cena MuxyAI (MAI) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MAI wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MAI w historii to $ 0.01913929, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MAI zmieniły się o -- w ciągu ostatniej godziny, o -- w ciągu 24 godzin i o 0.00% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o MuxyAI (MAI)

Kapitalizacja rynkowa $ 58.24K$ 58.24K $ 58.24K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 73.83K$ 73.83K $ 73.83K Podaż w obiegu 710.00M 710.00M 710.00M Całkowita podaż 900,000,000.0 900,000,000.0 900,000,000.0

Obecna kapitalizacja rynkowa MuxyAI wynosi $ 58.24K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MAI w obiegu wynosi 710.00M, przy całkowitej podaży 900000000.0. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 73.83K.