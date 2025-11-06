Informacje o cenie Music by Virtuals (MUSIC) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00088238 $ 0.00088238 $ 0.00088238 Minimum 24h $ 0.00129338 $ 0.00129338 $ 0.00129338 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00088238$ 0.00088238 $ 0.00088238 Maksimum 24h $ 0.00129338$ 0.00129338 $ 0.00129338 Historyczne maksimum $ 0.04681096$ 0.04681096 $ 0.04681096 Najniższa cena $ 0.00028897$ 0.00028897 $ 0.00028897 Zmiana ceny (1H) +4.24% Zmiana ceny (1D) +12.88% Zmiana ceny (7D) -39.05% Zmiana ceny (7D) -39.05%

Aktualna cena Music by Virtuals (MUSIC) wynosi $0.00109191. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MUSIC wahał się między $ 0.00088238 a $ 0.00129338, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MUSIC w historii to $ 0.04681096, a najniższy to $ 0.00028897.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MUSIC zmieniły się o +4.24% w ciągu ostatniej godziny, o +12.88% w ciągu 24 godzin i o -39.05% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Music by Virtuals (MUSIC)

Kapitalizacja rynkowa $ 1.09M$ 1.09M $ 1.09M Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 1.09M$ 1.09M $ 1.09M Podaż w obiegu 997.59M 997.59M 997.59M Całkowita podaż 997,589,005.9044687 997,589,005.9044687 997,589,005.9044687

Obecna kapitalizacja rynkowa Music by Virtuals wynosi $ 1.09M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MUSIC w obiegu wynosi 997.59M, przy całkowitej podaży 997589005.9044687. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.09M.