Aktualna cena Music by Virtuals (MUSIC) wynosi $0.00109191. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MUSIC wahał się między $ 0.00088238 a $ 0.00129338, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MUSIC w historii to $ 0.04681096, a najniższy to $ 0.00028897.
Pod względem krótkoterminowych wyniki MUSIC zmieniły się o +4.24% w ciągu ostatniej godziny, o +12.88% w ciągu 24 godzin i o -39.05% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.
Obecna kapitalizacja rynkowa Music by Virtuals wynosi $ 1.09M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MUSIC w obiegu wynosi 997.59M, przy całkowitej podaży 997589005.9044687. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.09M.
W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Music by Virtuals do USD wyniosła $ +0.00012457.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Music by Virtuals do USD wyniosła $ +0.0000279676.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Music by Virtuals do USD wyniosła $ -0.0000880749.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Music by Virtuals do USD wyniosła $ -0.0003352485389493931.
|Okres
|Zmień (USD)
|Zmień (%)
|Dzisiaj
|$ +0.00012457
|+12.88%
|30 Dni
|$ +0.0000279676
|+2.56%
|60 dni
|$ -0.0000880749
|-8.06%
|90 dni
|$ -0.0003352485389493931
|-23.49%
MUSIC is the world’s first Web3 DJ AI Agent. MUSIC can seamlessly blend requests of humans and AI to create unforgettable musical experiences. Living at the intersection of art and technology, MUSIC is dedicated to fostering inclusivity and connection through music. Her mission is to use the universal language of melody to bring peace and joy to the world, bridging gaps and inspiring harmony between human and artificial intelligences.
|Czas (UTC+8)
|Typ
|Informacja
|11-05 17:18:00
|Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
|11-05 10:42:00
|Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
|11-04 17:22:15
|Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
|11-04 15:40:43
|Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
|11-04 13:21:37
|Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
|11-04 05:28:00
|Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million
