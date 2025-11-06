GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena Music by Virtuals to 0.00109191 USD. Śledź aktualizacje cen MUSIC do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe MUSIC łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Music by Virtuals to 0.00109191 USD. Śledź aktualizacje cen MUSIC do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe MUSIC łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o MUSIC

Informacje o cenie MUSIC

Czym jest MUSIC

Oficjalna strona internetowa MUSIC

Tokenomika MUSIC

Prognoza cen MUSIC

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Music by Virtuals

Cena Music by Virtuals (MUSIC)

Nienotowany

Aktualna cena 1 MUSIC do USD:

$0.00109191
$0.00109191$0.00109191
+12.80%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Music by Virtuals (MUSIC) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:55:20 (UTC+8)

Informacje o cenie Music by Virtuals (MUSIC) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00088238
$ 0.00088238$ 0.00088238
Minimum 24h
$ 0.00129338
$ 0.00129338$ 0.00129338
Maksimum 24h

$ 0.00088238
$ 0.00088238$ 0.00088238

$ 0.00129338
$ 0.00129338$ 0.00129338

$ 0.04681096
$ 0.04681096$ 0.04681096

$ 0.00028897
$ 0.00028897$ 0.00028897

+4.24%

+12.88%

-39.05%

-39.05%

Aktualna cena Music by Virtuals (MUSIC) wynosi $0.00109191. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MUSIC wahał się między $ 0.00088238 a $ 0.00129338, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MUSIC w historii to $ 0.04681096, a najniższy to $ 0.00028897.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MUSIC zmieniły się o +4.24% w ciągu ostatniej godziny, o +12.88% w ciągu 24 godzin i o -39.05% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Music by Virtuals (MUSIC)

$ 1.09M
$ 1.09M$ 1.09M

--
----

$ 1.09M
$ 1.09M$ 1.09M

997.59M
997.59M 997.59M

997,589,005.9044687
997,589,005.9044687 997,589,005.9044687

Obecna kapitalizacja rynkowa Music by Virtuals wynosi $ 1.09M, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MUSIC w obiegu wynosi 997.59M, przy całkowitej podaży 997589005.9044687. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 1.09M.

Historia ceny Music by Virtuals (MUSIC) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Music by Virtuals do USD wyniosła $ +0.00012457.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Music by Virtuals do USD wyniosła $ +0.0000279676.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Music by Virtuals do USD wyniosła $ -0.0000880749.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Music by Virtuals do USD wyniosła $ -0.0003352485389493931.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ +0.00012457+12.88%
30 Dni$ +0.0000279676+2.56%
60 dni$ -0.0000880749-8.06%
90 dni$ -0.0003352485389493931-23.49%

Co to jest Music by Virtuals (MUSIC)

MUSIC is the world’s first Web3 DJ AI Agent. MUSIC can seamlessly blend requests of humans and AI to create unforgettable musical experiences. Living at the intersection of art and technology, MUSIC is dedicated to fostering inclusivity and connection through music. Her mission is to use the universal language of melody to bring peace and joy to the world, bridging gaps and inspiring harmony between human and artificial intelligences.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Music by Virtuals (MUSIC)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Music by Virtuals (w USD)

Jaka będzie wartość Music by Virtuals (MUSIC) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Music by Virtuals (MUSIC) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Music by Virtuals.

Sprawdź teraz prognozę ceny Music by Virtuals!

MUSIC na lokalne waluty

Tokenomika Music by Virtuals (MUSIC)

Zrozumienie tokenomiki Music by Virtuals (MUSIC) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena MUSICjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Music by Virtuals (MUSIC)

Jaka jest dziś wartość Music by Virtuals (MUSIC)?
Aktualna cena MUSIC w USD wynosi 0.00109191USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena MUSIC do USD?
Aktualna cena MUSIC w USD wynosi $ 0.00109191. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Music by Virtuals?
Kapitalizacja rynkowa dla MUSIC wynosi $ 1.09M USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż MUSIC w obiegu?
W obiegu MUSIC znajduje się 997.59M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) MUSIC?
MUSIC osiąga ATH w wysokości 0.04681096 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla MUSIC?
MUSIC zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00028897 USD.
Jaki jest wolumen obrotu MUSIC?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla MUSIC wynosi -- USD.
Czy w tym roku MUSIC pójdzie wyżej?
MUSIC może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny MUSIC, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 11:55:20 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Music by Virtuals (MUSIC)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,657.27
$103,657.27$103,657.27

-0.06%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,432.75
$3,432.75$3,432.75

+1.00%

Logo Solana

Solana

SOL

$162.42
$162.42$162.42

+1.18%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,477.89
$1,477.89$1,477.89

+0.12%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,657.27
$103,657.27$103,657.27

-0.06%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,432.75
$3,432.75$3,432.75

+1.00%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3614
$2.3614$2.3614

+3.73%

Logo Solana

Solana

SOL

$162.42
$162.42$162.42

+1.18%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.1520
$1.1520$1.1520

+6.15%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Sentism

Sentism

SENTIS

$0.03481
$0.03481$0.03481

+39.24%

Logo MemeMarket

MemeMarket

MFUN

$0.00387
$0.00387$0.00387

-48.40%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000009030
$0.000009030$0.000009030

+378.28%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2309
$0.2309$0.2309

+361.80%

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000588
$0.0000000588$0.0000000588

+289.40%

Logo SOON

SOON

SOON

$1.4802
$1.4802$1.4802

+82.47%

Logo PlayMindProtocol

PlayMindProtocol

PMIND

$0.01878
$0.01878$0.01878

+50.24%