Tokenomika Museum Of Memes (MOM) Odkryj kluczowe informacje o Museum Of Memes (MOM), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Museum Of Memes (MOM) Museum of Memes: Explore the Fun and Future of Memecoins Welcome to the Museum of Memes, your digital gateway to the world of memecoins. Here, you can discover the most iconic and up-and-coming tokens that are making waves in the crypto world. From legendary memecoins to hidden gems with "moon potential," this museum showcases the quirky, unpredictable, and often hilarious side of the cryptocurrency market. Each memecoin in our collection comes with its backstory, impact, and insights into its future potential. As new tokens emerge, they will be added to keep the museum fresh, dynamic, and always on the cutting edge. Dive in and explore the digital evolution of memecoins — where memes meet money and the fun never stops! Oficjalna strona internetowa: https://oncyber.io/museumofmemes Kup MOM teraz! Tokenomika i analiza cenowa Museum Of Memes (MOM) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Museum Of Memes (MOM), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 23.69K $ 23.69K $ 23.69K Całkowita podaż: $ 999.05M $ 999.05M $ 999.05M Podaż w obiegu: $ 999.05M $ 999.05M $ 999.05M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 23.69K $ 23.69K $ 23.69K Historyczne maksimum: $ 0.00468506 $ 0.00468506 $ 0.00468506 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Museum Of Memes (MOM) Tokenomika Museum Of Memes (MOM): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Museum Of Memes (MOM) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MOM, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MOM. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMOM tokenomikę, poznaj cenę tokena MOMna żywo! Prognoza ceny MOM Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MOM? Nasza strona z prognozami cen MOM łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MOM już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.