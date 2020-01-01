Tokenomika MultiPad (MPAD)

Odkryj kluczowe informacje o MultiPad (MPAD), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym.
Informacje o MultiPad (MPAD)

MultiPad is a community-governed decentralized multi-chain powered launchpad, enabling upcoming promising projects to raise funds. MultiPad will also partner with these projects and help them with marketing, go-to-market strategies, technical advice and assistance wherever needed.

Oficjalna strona internetowa:
https://multipad.co/

Tokenomika i analiza cenowa MultiPad (MPAD)

Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla MultiPad (MPAD), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.

Kapitalizacja rynkowa:
$ 2.61K
$ 2.61K
Całkowita podaż:
$ 100.00M
$ 100.00M
Podaż w obiegu:
$ 24.34M
$ 24.34M
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
$ 10.73K
$ 10.73K
Historyczne maksimum:
$ 0.162381
$ 0.162381
Historyczne minimum:
$ 0
$ 0
Aktualna cena:
$ 0.00010732
$ 0.00010732

Tokenomika MultiPad (MPAD): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia

Zrozumienie tokenomiki MultiPad (MPAD) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.

Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:

Całkowita podaż:

Maksymalna liczba tokenów MPAD, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.

Podaż w obiegu:

Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.

Maksymalna podaż:

Twardy limit całkowitej liczby tokenów MPAD.

FDV (wycena w pełni rozwodniona):

Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.

Stopa inflacji:

Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.

Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?

Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.

Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.

Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.

Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.

Teraz, gdy już rozumieszMPAD tokenomikę, poznaj cenę tokena MPADna żywo!

Prognoza ceny MPAD

Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MPAD? Nasza strona z prognozami cen MPAD łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok.

Zastrzeżenie

Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.