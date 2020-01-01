Tokenomika Mula AI (MULA)
Informacje o Mula AI (MULA)
$MULA is a cutting-edge project designed to harness the power of artificial intelligence and blockchain technology to create a super AI computer. Built exclusively on the Solana blockchain, $MULA’s vision is to dominate the world of automated decision-making, data interpretation, and intelligent systems.
$MULA is more than just an AI project; it’s the embodiment of a futuristic machine intelligence designed to:
-
Automate Processes: Streamline and execute machine-driven data in real time.
-
Interpret Data: Provide actionable insights by analyzing vast datasets with AI precision.
-
Decentralize Intelligence: Operate on the Solana blockchain to ensure scalability, speed, and low-cost efficiency.
-
AI Supercomputer: A central hub for AI-driven tasks, designed to outthink and outperform traditional systems.
-
Data Automation: Revolutionizing industries through intelligent, self-driven automation.
$MULA isn’t just about technology, it’s a vision of a world where AI takes the lead, transforming industries with precision and speed, all while staying anchored in the decentralized future of blockchain. It aims to push the boundaries of what’s possible by combining Solana’s cutting-edge blockchain with unparalleled machine intelligence.
This is $MULA: AI redefined, intelligence unleashed, and automation perfected.
Tokenomika i analiza cenowa Mula AI (MULA)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Mula AI (MULA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika Mula AI (MULA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki Mula AI (MULA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów MULA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów MULA.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszMULA tokenomikę, poznaj cenę tokena MULAna żywo!
Prognoza ceny MULA
Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.