Giełda MEXC / Cena krypto / Mt Pelerin Shares (MPS) / Tokenomika / Tokenomika Mt Pelerin Shares (MPS) Odkryj kluczowe informacje o Mt Pelerin Shares (MPS), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Mt Pelerin Shares (MPS) MPS tokens are the tokenized shares of Mt Pelerin Group SA, a Swiss fintech company specialized in asset tokenization. One MPS token provides direct ownership of one share of the company with voting and dividend rights. Oficjalna strona internetowa: https://www.mtpelerin.com/ Tokenomika i analiza cenowa Mt Pelerin Shares (MPS) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Mt Pelerin Shares (MPS), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 2.25M Całkowita podaż: $ 10.00M Podaż w obiegu: $ 500.00K FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 45.02M Historyczne maksimum: $ 28.26 Historyczne minimum: $ 1.1 Aktualna cena: $ 4.49 Tokenomika Mt Pelerin Shares (MPS): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Mt Pelerin Shares (MPS) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MPS, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MPS. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.