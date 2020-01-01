Poznaj tokenomikę Mrs Miggles (MRSMIGGLES) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MRSMIGGLES, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Mrs Miggles (MRSMIGGLES) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MRSMIGGLES, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Mrs Miggles (MRSMIGGLES) / Tokenomika / Tokenomika Mrs Miggles (MRSMIGGLES) Odkryj kluczowe informacje o Mrs Miggles (MRSMIGGLES), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Mrs Miggles (MRSMIGGLES) Mrs Miggles is a Memecoin based on the Mr Miggles Memecoin. The lore is that Mrs Miggles is his loving wife. Both of these coins were created with the launchpad ape.store and both shall fly to the same marketcap to be reunited with each other. After only one day Mrs Miggles has already reached an ATH of 620k USD, showing the interest of the market in this token. We will strive to transform the memespace on basechain into a more cat-centric version of what it is right now, with Mr and Mrs Miggles at the top. Mrs Miggles is a Memecoin based on the Mr Miggles Memecoin. The lore is that Mrs Miggles is his loving wife. Both of these coins were created with the launchpad ape.store and both shall fly to the same marketcap to be reunited with each other. After only one day Mrs Miggles has already reached an ATH of 620k USD, showing the interest of the market in this token. We will strive to transform the memespace on basechain into a more cat-centric version of what it is right now, with Mr and Mrs Miggles at the top. Oficjalna strona internetowa: https://mrsmigglesbase.com/ Kup MRSMIGGLES teraz! Tokenomika i analiza cenowa Mrs Miggles (MRSMIGGLES) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Mrs Miggles (MRSMIGGLES), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 133.17K $ 133.17K $ 133.17K Całkowita podaż: $ 948.65M $ 948.65M $ 948.65M Podaż w obiegu: $ 948.65M $ 948.65M $ 948.65M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 133.17K $ 133.17K $ 133.17K Historyczne maksimum: $ 0.00502618 $ 0.00502618 $ 0.00502618 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.0001406 $ 0.0001406 $ 0.0001406 Dowiedz się więcej o cenie Mrs Miggles (MRSMIGGLES) Tokenomika Mrs Miggles (MRSMIGGLES): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Mrs Miggles (MRSMIGGLES) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MRSMIGGLES, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MRSMIGGLES. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMRSMIGGLES tokenomikę, poznaj cenę tokena MRSMIGGLESna żywo! Prognoza ceny MRSMIGGLES Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MRSMIGGLES? Nasza strona z prognozami cen MRSMIGGLES łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MRSMIGGLES już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.