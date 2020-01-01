Tokenomika Mr Mayonnaise the Cat (MAYO)
Mr. Mayonnaise the Cat is here to pounce on the crypto scene, turning a simple feline crisis into a full-blown movement. MAYO is a community-driven token inspired by Mr. Mayonnaise, a beloved neighborhood cat who went through a wild vet bill escapade after a tick bite that cost as much as a small car. With MAYO, we’re rallying behind a cause: if a tick bite can rack up such a bill, then Mr. Mayonnaise deserves his own currency.
This isn’t just a token; it’s a mission to support pet owners everywhere who feel the sting of hefty vet bills and want to have a little fun in the process. Powered by a passionate community, MAYO rewards holders with exciting perks, community-driven charity donations, and, of course, a chance to be part of a purrfectly unpredictable adventure. Join us as we build MAYO, one meow at a time.
Tokenomika i analiza cenowa Mr Mayonnaise the Cat (MAYO)
Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Mr Mayonnaise the Cat (MAYO), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka.
Tokenomika Mr Mayonnaise the Cat (MAYO): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia
Zrozumienie tokenomiki Mr Mayonnaise the Cat (MAYO) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału.
Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania:
Całkowita podaż:
Maksymalna liczba tokenów MAYO, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone.
Podaż w obiegu:
Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych.
Maksymalna podaż:
Twardy limit całkowitej liczby tokenów MAYO.
FDV (wycena w pełni rozwodniona):
Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu.
Stopa inflacji:
Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen.
Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów?
Wysoka podaż w obiegu = większa płynność.
Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen.
Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli.
Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania.
Teraz, gdy już rozumieszMAYO tokenomikę, poznaj cenę tokena MAYOna żywo!
Zastrzeżenie
Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.