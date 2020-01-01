Poznaj tokenomikę Mozart (MOZART) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MOZART, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Mozart (MOZART) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MOZART, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Mozart (MOZART) / Tokenomika / Tokenomika Mozart (MOZART) Odkryj kluczowe informacje o Mozart (MOZART), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Mozart (MOZART) Forget Don Giovanni—this is Don't-Giovanni-My-Bags! When Beethoven met Bitcoin and decided to throw a meme party! Powered by Solana, MOZART hits high notes with low fees and faster transactions than a symphony's allegro. Whether you're a crypto maestro or just vibing to the meme beat, Mozart's got your back. This isn't just a coin; it's a movement—a symphony of degens, dreamers, and meme enthusiasts united under the baton of Solana's lightning-fast blockchain. Let's make gains so legendary even Beethoven will hear about it! Oficjalna strona internetowa: https://pump.fun/coin/HPKLKDwcvRCjNAe54TGBxsM7yVaFXuQe3HGeJfeDpump Kup MOZART teraz! Tokenomika i analiza cenowa Mozart (MOZART) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Mozart (MOZART), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 12.50K $ 12.50K $ 12.50K Całkowita podaż: $ 997.23M $ 997.23M $ 997.23M Podaż w obiegu: $ 997.23M $ 997.23M $ 997.23M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 12.50K $ 12.50K $ 12.50K Historyczne maksimum: $ 0.0006705 $ 0.0006705 $ 0.0006705 Historyczne minimum: $ 0.00000643 $ 0.00000643 $ 0.00000643 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Mozart (MOZART) Tokenomika Mozart (MOZART): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Mozart (MOZART) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MOZART, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MOZART. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMOZART tokenomikę, poznaj cenę tokena MOZARTna żywo! Prognoza ceny MOZART Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MOZART? Nasza strona z prognozami cen MOZART łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MOZART już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.