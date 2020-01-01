Poznaj tokenomikę Most Holders Ever (GATHA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena GATHA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Most Holders Ever (GATHA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena GATHA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Most Holders Ever (GATHA) / Tokenomika / Tokenomika Most Holders Ever (GATHA) Odkryj kluczowe informacje o Most Holders Ever (GATHA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Most Holders Ever (GATHA) The mission is simple: become the token with the most holders. The mission is simple: become the token with the most holders. Oficjalna strona internetowa: https://gathatoken.xyz Kup GATHA teraz! Tokenomika i analiza cenowa Most Holders Ever (GATHA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Most Holders Ever (GATHA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 6.59K $ 6.59K $ 6.59K Całkowita podaż: $ 997.88M $ 997.88M $ 997.88M Podaż w obiegu: $ 997.88M $ 997.88M $ 997.88M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 6.59K $ 6.59K $ 6.59K Historyczne maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Most Holders Ever (GATHA) Tokenomika Most Holders Ever (GATHA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Most Holders Ever (GATHA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów GATHA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów GATHA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszGATHA tokenomikę, poznaj cenę tokena GATHAna żywo! Prognoza ceny GATHA Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać GATHA? Nasza strona z prognozami cen GATHA łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena GATHA już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.