Aktualna cena Most Holders Ever to 0.00000717 USD. Śledź aktualizacje cen GATHA do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe GATHA łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o GATHA

Informacje o cenie GATHA

Oficjalna strona internetowa GATHA

Tokenomika GATHA

Prognoza cen GATHA

Cena Most Holders Ever (GATHA)

Aktualna cena 1 GATHA do USD:

-1.50%1D
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
Most Holders Ever (GATHA) Wykres Ceny na Żywo
Informacje o cenie Most Holders Ever (GATHA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00000721
$ 0.00000721
Minimum 24h
$ 0.00000733
$ 0.00000733
Maksimum 24h

$ 0.00000721
$ 0.00000721

$ 0.00000733
$ 0.00000733

$ 0.0000757
$ 0.0000757

$ 0.00000512
$ 0.00000512

-1.10%

-2.09%

+8.45%

+8.45%

Aktualna cena Most Holders Ever (GATHA) wynosi $0.00000717. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs GATHA wahał się między $ 0.00000721 a $ 0.00000733, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs GATHA w historii to $ 0.0000757, a najniższy to $ 0.00000512.

Pod względem krótkoterminowych wyniki GATHA zmieniły się o -1.10% w ciągu ostatniej godziny, o -2.09% w ciągu 24 godzin i o +8.45% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Most Holders Ever (GATHA)

$ 7.15K
$ 7.15K

$ 7.15K
$ 7.15K

997.88M
997.88M

997,878,554.876499
997,878,554.876499

Obecna kapitalizacja rynkowa Most Holders Ever wynosi $ 7.15K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż GATHA w obiegu wynosi 997.88M, przy całkowitej podaży 997878554.876499. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 7.15K.

Historia ceny Most Holders Ever (GATHA) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Most Holders Ever do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Most Holders Ever do USD wyniosła $ +0.0000006581.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Most Holders Ever do USD wyniosła $ +0.0000024025.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Most Holders Ever do USD wyniosła $ +0.000000419653117419657.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0-2.09%
30 Dni$ +0.0000006581+9.18%
60 dni$ +0.0000024025+33.51%
90 dni$ +0.000000419653117419657+6.22%

Co to jest Most Holders Ever (GATHA)

The mission is simple: become the token with the most holders.

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Most Holders Ever (GATHA)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Most Holders Ever (w USD)

Jaka będzie wartość Most Holders Ever (GATHA) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Most Holders Ever (GATHA) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Most Holders Ever.

Sprawdź teraz prognozę ceny Most Holders Ever!

GATHA na lokalne waluty

Tokenomika Most Holders Ever (GATHA)

Zrozumienie tokenomiki Most Holders Ever (GATHA) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena GATHAjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Most Holders Ever (GATHA)

Jaka jest dziś wartość Most Holders Ever (GATHA)?
Aktualna cena GATHA w USD wynosi 0.00000717USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena GATHA do USD?
Aktualna cena GATHA w USD wynosi $ 0.00000717. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Most Holders Ever?
Kapitalizacja rynkowa dla GATHA wynosi $ 7.15K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż GATHA w obiegu?
W obiegu GATHA znajduje się 997.88M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) GATHA?
GATHA osiąga ATH w wysokości 0.0000757 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla GATHA?
GATHA zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00000512 USD.
Jaki jest wolumen obrotu GATHA?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla GATHA wynosi -- USD.
Czy w tym roku GATHA pójdzie wyżej?
GATHA może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny GATHA, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.