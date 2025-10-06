Informacje o cenie Most Holders Ever (GATHA) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0.00000721 $ 0.00000721 $ 0.00000721 Minimum 24h $ 0.00000733 $ 0.00000733 $ 0.00000733 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0.00000721$ 0.00000721 $ 0.00000721 Maksimum 24h $ 0.00000733$ 0.00000733 $ 0.00000733 Historyczne maksimum $ 0.0000757$ 0.0000757 $ 0.0000757 Najniższa cena $ 0.00000512$ 0.00000512 $ 0.00000512 Zmiana ceny (1H) -1.10% Zmiana ceny (1D) -2.09% Zmiana ceny (7D) +8.45% Zmiana ceny (7D) +8.45%

Aktualna cena Most Holders Ever (GATHA) wynosi $0.00000717. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs GATHA wahał się między $ 0.00000721 a $ 0.00000733, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs GATHA w historii to $ 0.0000757, a najniższy to $ 0.00000512.

Pod względem krótkoterminowych wyniki GATHA zmieniły się o -1.10% w ciągu ostatniej godziny, o -2.09% w ciągu 24 godzin i o +8.45% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Most Holders Ever (GATHA)

Kapitalizacja rynkowa $ 7.15K$ 7.15K $ 7.15K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 7.15K$ 7.15K $ 7.15K Podaż w obiegu 997.88M 997.88M 997.88M Całkowita podaż 997,878,554.876499 997,878,554.876499 997,878,554.876499

Obecna kapitalizacja rynkowa Most Holders Ever wynosi $ 7.15K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż GATHA w obiegu wynosi 997.88M, przy całkowitej podaży 997878554.876499. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 7.15K.