Informacje o cenie Mortgage Coin (MORTGAGE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: $ 0 $ 0 $ 0 Minimum 24h $ 0 $ 0 $ 0 Maksimum 24h Minimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Maksimum 24h $ 0$ 0 $ 0 Historyczne maksimum $ 0$ 0 $ 0 Najniższa cena $ 0$ 0 $ 0 Zmiana ceny (1H) -0.84% Zmiana ceny (1D) -3.89% Zmiana ceny (7D) -21.89% Zmiana ceny (7D) -21.89%

Aktualna cena Mortgage Coin (MORTGAGE) wynosi --. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MORTGAGE wahał się między $ 0 a $ 0, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MORTGAGE w historii to $ 0, a najniższy to $ 0.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MORTGAGE zmieniły się o -0.84% w ciągu ostatniej godziny, o -3.89% w ciągu 24 godzin i o -21.89% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Mortgage Coin (MORTGAGE)

Kapitalizacja rynkowa $ 14.52K$ 14.52K $ 14.52K Wolumen (24H) ---- -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 14.52K$ 14.52K $ 14.52K Podaż w obiegu 999.34M 999.34M 999.34M Całkowita podaż 999,338,197.521453 999,338,197.521453 999,338,197.521453

Obecna kapitalizacja rynkowa Mortgage Coin wynosi $ 14.52K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MORTGAGE w obiegu wynosi 999.34M, przy całkowitej podaży 999338197.521453. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 14.52K.