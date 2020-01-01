Poznaj tokenomikę Morning Routine (ROUTINE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ROUTINE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Morning Routine (ROUTINE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena ROUTINE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Morning Routine (ROUTINE) / Tokenomika / Tokenomika Morning Routine (ROUTINE) Odkryj kluczowe informacje o Morning Routine (ROUTINE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Morning Routine (ROUTINE) Oficjalna strona internetowa: https://pump.fun/coin/34HDZNbUkTyTrgYKy2ox43yp2f8PJ5hoM7xsrfNApump Kup ROUTINE teraz! Tokenomika i analiza cenowa Morning Routine (ROUTINE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Morning Routine (ROUTINE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 105.88K $ 105.88K $ 105.88K Całkowita podaż: $ 999.85M $ 999.85M $ 999.85M Podaż w obiegu: $ 999.85M $ 999.85M $ 999.85M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 105.88K $ 105.88K $ 105.88K Historyczne maksimum: $ 0.01776415 $ 0.01776415 $ 0.01776415 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00010591 $ 0.00010591 $ 0.00010591 Dowiedz się więcej o cenie Morning Routine (ROUTINE) Tokenomika Morning Routine (ROUTINE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Morning Routine (ROUTINE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów ROUTINE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów ROUTINE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszROUTINE tokenomikę, poznaj cenę tokena ROUTINEna żywo! Prognoza ceny ROUTINE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać ROUTINE? Nasza strona z prognozami cen ROUTINE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena ROUTINE już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.