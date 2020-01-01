Poznaj tokenomikę MoonsDust (MOOND) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MOOND, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę MoonsDust (MOOND) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MOOND, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / MoonsDust (MOOND) / Tokenomika / Tokenomika MoonsDust (MOOND) Odkryj kluczowe informacje o MoonsDust (MOOND), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o MoonsDust (MOOND) Reddit Community Points Swap (RCPswap.com) is an Automated Marketing Making DEX protocol deployed on Reddit Arbitrum network. RCPswap is powered by the MOOND token and is a venture developed by MoonsDust - company based in Cyprus. Currently we support r/Cryptocurrency MOONs and r/Fortnite BRICKs, RCPswap will support every new RCP that Reddit introduce. RCPswap fees are 0.9% which gets divided between Liquidity Providers- 0.75% and MoonsDust Treasury- 0.15%. MoonsDust Treasury funds are used to monthly MOOND buyback & burn. In addition, MoonsDust have also developed MoonSSwap.com which is an atomic swap service for Reddit Community Points that distribute it’s profits among MOOND tokens holders. Reddit Community Points Swap (RCPswap.com) is an Automated Marketing Making DEX protocol deployed on Reddit Arbitrum network. RCPswap is powered by the MOOND token and is a venture developed by MoonsDust - company based in Cyprus. Currently we support r/Cryptocurrency MOONs and r/Fortnite BRICKs, RCPswap will support every new RCP that Reddit introduce. RCPswap fees are 0.9% which gets divided between Liquidity Providers- 0.75% and MoonsDust Treasury- 0.15%. MoonsDust Treasury funds are used to monthly MOOND buyback & burn. In addition, MoonsDust have also developed MoonSSwap.com which is an atomic swap service for Reddit Community Points that distribute it’s profits among MOOND tokens holders. Oficjalna strona internetowa: https://www.moonsdust.com/ Kup MOOND teraz! Tokenomika i analiza cenowa MoonsDust (MOOND) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla MoonsDust (MOOND), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 3.80K $ 3.80K $ 3.80K Całkowita podaż: $ 3.30M $ 3.30M $ 3.30M Podaż w obiegu: $ 1.97M $ 1.97M $ 1.97M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 6.37K $ 6.37K $ 6.37K Historyczne maksimum: $ 0.568842 $ 0.568842 $ 0.568842 Historyczne minimum: $ 0.00109452 $ 0.00109452 $ 0.00109452 Aktualna cena: $ 0.00193105 $ 0.00193105 $ 0.00193105 Dowiedz się więcej o cenie MoonsDust (MOOND) Tokenomika MoonsDust (MOOND): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki MoonsDust (MOOND) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MOOND, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MOOND. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMOOND tokenomikę, poznaj cenę tokena MOONDna żywo! Prognoza ceny MOOND Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MOOND? Nasza strona z prognozami cen MOOND łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MOOND już teraz! Dlaczego warto wybrać MEXC? MEXC to jedna z najlepszych giełd kryptowalut na świecie, której zaufały miliony użytkowników na całym świecie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy profesjonalistą, MEXC to najłatwiejsza droga do kryptowalut. Ponad 4,000 par handlowych na rynkach spot i futures Najszybsze notowania tokenów wśród giełd CEX Najlepsza płynność w całej branży Najniższe opłaty, obsługa klienta 24/7 100%+ przejrzystości rezerwy tokenów dla środków użytkowników Bardzo niskie bariery wejścia: kup kryptowalutę za zaledwie 1 USDT Kup kryptowalutę za 1 USDT : Najprostsza droga do krypto! Kup teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.