Poznaj tokenomikę MoonLana (MOLA) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MOLA, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / MoonLana (MOLA) / Tokenomika / Tokenomika MoonLana (MOLA) Odkryj kluczowe informacje o MoonLana (MOLA), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o MoonLana (MOLA) Dex, Tipbots, NFTs & More Oficjalna strona internetowa: https://www.moonlana.com/ Tokenomika i analiza cenowa MoonLana (MOLA) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla MoonLana (MOLA), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 34.43K Całkowita podaż: $ 4.20B Podaż w obiegu: $ 4.19B FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 34.52K Historyczne maksimum: $ 0.00691504 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0 Tokenomika MoonLana (MOLA): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki MoonLana (MOLA) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MOLA, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MOLA. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.