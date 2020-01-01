Poznaj tokenomikę Moon Tropica (CAH) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CAH, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Moon Tropica (CAH) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena CAH, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Moon Tropica (CAH) / Tokenomika / Tokenomika Moon Tropica (CAH) Odkryj kluczowe informacje o Moon Tropica (CAH), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Moon Tropica (CAH) Imagine a Zelda, Animal Crossing, South Park and Crypto mash up! Moon Tropica is inspired by our nostalgia from the games of our childhood and driven by the demands of the gaming industry today with an infusion of crypto current events and meme culture. Travel the islands, unlock special crypto current event quests, solve puzzles and conquer dungeons on your way to ever growing glory! Players will be able to acquire digital real estate, craft valuable items/armor, obtain/upgrade weaponry and create a business storefront for monetization purposes. The native currency CAH will be used to buy and sell assets in the Moon Tropica metaverse. Oficjalna strona internetowa: http://moontropica.com Kup CAH teraz! Tokenomika i analiza cenowa Moon Tropica (CAH) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Moon Tropica (CAH), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 2.42M $ 2.42M $ 2.42M Całkowita podaż: $ 35.00M $ 35.00M $ 35.00M Podaż w obiegu: $ 2.81M $ 2.81M $ 2.81M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 30.25M $ 30.25M $ 30.25M Historyczne maksimum: $ 53.6 $ 53.6 $ 53.6 Historyczne minimum: $ 0.136106 $ 0.136106 $ 0.136106 Aktualna cena: $ 0.864234 $ 0.864234 $ 0.864234 Dowiedz się więcej o cenie Moon Tropica (CAH) Tokenomika Moon Tropica (CAH): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Moon Tropica (CAH) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów CAH, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów CAH. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszCAH tokenomikę, poznaj cenę tokena CAHna żywo! Prognoza ceny CAH Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać CAH? Nasza strona z prognozami cen CAH łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena CAH już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.