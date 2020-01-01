Poznaj tokenomikę MOOD AI (MOOD) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MOOD, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę MOOD AI (MOOD) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MOOD, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / MOOD AI (MOOD) / Tokenomika / Tokenomika MOOD AI (MOOD) Odkryj kluczowe informacje o MOOD AI (MOOD), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o MOOD AI (MOOD) MOOD AI is an AI-powered Telegram bot that monitors and analyzes the emotional sentiment in crypto communities in real-time. It operates where crypto lives—on Telegram—by scanning and processing thousands of messages from token-specific groups, chat threads, and community discussions. Using advanced natural language processing (NLP) and deep learning models trained specifically on crypto slang, trading jargon, and market behavior, MOOD AI can detect the emotional pulse behind a token long before price action occurs. Users simply subscribe to the tokens they're interested in and receive live updates in the form of interactive MOOD CHARTS, which visualize the sentiment momentum—bullish or bearish—over time. Oficjalna strona internetowa: https://www.moodai.bot Biała księga: https://moodai.bot/whitepaper/MOODAI_Whitepaper.pdf Kup MOOD teraz! Tokenomika i analiza cenowa MOOD AI (MOOD) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla MOOD AI (MOOD), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 23.24K $ 23.24K $ 23.24K Całkowita podaż: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Podaż w obiegu: $ 84.90M $ 84.90M $ 84.90M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 27.37K $ 27.37K $ 27.37K Historyczne maksimum: $ 0.00545894 $ 0.00545894 $ 0.00545894 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00027373 $ 0.00027373 $ 0.00027373 Dowiedz się więcej o cenie MOOD AI (MOOD) Tokenomika MOOD AI (MOOD): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki MOOD AI (MOOD) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MOOD, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MOOD. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMOOD tokenomikę, poznaj cenę tokena MOODna żywo! Prognoza ceny MOOD Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MOOD? Nasza strona z prognozami cen MOOD łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MOOD już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.