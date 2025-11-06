Informacje o cenie Monke Phone (MONKEPHONE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen: Minimum 24h $ 0.00004001 Maksimum 24h $ 0.00014129 Historyczne maksimum $ 0.00176224 Najniższa cena $ 0.00003995 Zmiana ceny (1H) +4.62% Zmiana ceny (1D) +38.83% Zmiana ceny (7D) -24.66%

Aktualna cena Monke Phone (MONKEPHONE) wynosi $0.00005991. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MONKEPHONE wahał się między $ 0.00004001 a $ 0.00014129, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MONKEPHONE w historii to $ 0.00176224, a najniższy to $ 0.00003995.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MONKEPHONE zmieniły się o +4.62% w ciągu ostatniej godziny, o +38.83% w ciągu 24 godzin i o -24.66% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Monke Phone (MONKEPHONE)

Kapitalizacja rynkowa $ 57.23K Wolumen (24H) -- W pełni rozwodniona kapitalizacja rynkowa $ 57.23K Podaż w obiegu 999.40M Całkowita podaż 999,404,701.552383

Obecna kapitalizacja rynkowa Monke Phone wynosi $ 57.23K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MONKEPHONE w obiegu wynosi 999.40M, przy całkowitej podaży 999404701.552383. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 57.23K.