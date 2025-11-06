GiełdaDEX+
Kup KryptoRynkiSpotFutures500XEarnWydarzenia
Więcej
Aktualna cena Monke Phone to 0.00005991 USD. Śledź aktualizacje cen MONKEPHONE do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe MONKEPHONE łatwo w MEXC już teraz.Aktualna cena Monke Phone to 0.00005991 USD. Śledź aktualizacje cen MONKEPHONE do USD w czasie rzeczywistym, wykresy na żywo, kapitalizację rynkową, 24-godzinny wolumen i więcej. Sprawdź trendy cenowe MONKEPHONE łatwo w MEXC już teraz.

Więcej informacji o MONKEPHONE

Informacje o cenie MONKEPHONE

Czym jest MONKEPHONE

Oficjalna strona internetowa MONKEPHONE

Tokenomika MONKEPHONE

Prognoza cen MONKEPHONE

Earn

Airdrop+

Aktualności

Blog

Learn

Logo Monke Phone

Cena Monke Phone (MONKEPHONE)

Nienotowany

Aktualna cena 1 MONKEPHONE do USD:

--
----
+38.80%1D
mexc
Dane tokenów pochodzą od stron trzecich. MEXC działa wyłącznie jako agregator informacji. Poznaj inne tokeny notowane na rynku spot MEXC!
USD
Monke Phone (MONKEPHONE) Wykres Ceny na Żywo
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:59:09 (UTC+8)

Informacje o cenie Monke Phone (MONKEPHONE) (USD)

24-godzinny zakres zmian cen:
$ 0.00004001
$ 0.00004001$ 0.00004001
Minimum 24h
$ 0.00014129
$ 0.00014129$ 0.00014129
Maksimum 24h

$ 0.00004001
$ 0.00004001$ 0.00004001

$ 0.00014129
$ 0.00014129$ 0.00014129

$ 0.00176224
$ 0.00176224$ 0.00176224

$ 0.00003995
$ 0.00003995$ 0.00003995

+4.62%

+38.83%

-24.66%

-24.66%

Aktualna cena Monke Phone (MONKEPHONE) wynosi $0.00005991. W ciągu ostatnich 24 godzin kurs MONKEPHONE wahał się między $ 0.00004001 a $ 0.00014129, co wskazuje na aktywną zmienność rynku. Najwyższy kurs MONKEPHONE w historii to $ 0.00176224, a najniższy to $ 0.00003995.

Pod względem krótkoterminowych wyniki MONKEPHONE zmieniły się o +4.62% w ciągu ostatniej godziny, o +38.83% w ciągu 24 godzin i o -24.66% w ciągu ostatnich 7 dni. Daje to szybki przegląd najnowszych trendów cenowych i dynamiki rynkowej na MEXC.

Informacje rynkowe o Monke Phone (MONKEPHONE)

$ 57.23K
$ 57.23K$ 57.23K

--
----

$ 57.23K
$ 57.23K$ 57.23K

999.40M
999.40M 999.40M

999,404,701.552383
999,404,701.552383 999,404,701.552383

Obecna kapitalizacja rynkowa Monke Phone wynosi $ 57.23K, przy -- 24-godzinnego wolumenu obrotu. Podaż MONKEPHONE w obiegu wynosi 999.40M, przy całkowitej podaży 999404701.552383. Jego całkowicie rozwodniona wycena (FDV) wynosi $ 57.23K.

Historia ceny Monke Phone (MONKEPHONE) – USD

W ciągu dzisiejszego dnia zmiana ceny Monke Phone do USD wyniosła $ 0.
W ciągu ostatnich 30 dni zmiana ceny Monke Phone do USD wyniosła $ -0.0000427511.
W ciągu ostatnich 60 dni zmiana ceny Monke Phone do USD wyniosła $ -0.0000341075.
W ciągu ostatnich 90 dni zmiana ceny Monke Phone do USD wyniosła $ -0.0004336657662797336.

OkresZmień (USD)Zmień (%)
Dzisiaj$ 0+38.83%
30 Dni$ -0.0000427511-71.35%
60 dni$ -0.0000341075-56.93%
90 dni$ -0.0004336657662797336-87.86%

Co to jest Monke Phone (MONKEPHONE)

MEXC jest wiodącą giełdą kryptowalut, której ufa ponad 10 milionów użytkowników na całym świecie. Jest znana jako giełda z najszerszym wyborem tokenów, najszybszymi notowaniami i najniższymi opłatami handlowymi na rynku. Dołącz do MEXC już teraz, aby doświadczyć płynności na najwyższym poziomie i najbardziej konkurencyjnych opłat na rynku!

Zasoby dla Monke Phone (MONKEPHONE)

Oficjalna strona internetowa

Prognoza ceny Monke Phone (w USD)

Jaka będzie wartość Monke Phone (MONKEPHONE) w USD jutro, za tydzień lub za miesiąc? Ile mogą być warte twoje aktywa w Monke Phone (MONKEPHONE) w 2025, 2026, 2027, 2028 roku — a nawet za 10 czy 20 lat? Skorzystaj z naszego narzędzia do przewidywania cen, aby poznać prognozy krótko- i długoterminowe dla Monke Phone.

Sprawdź teraz prognozę ceny Monke Phone!

MONKEPHONE na lokalne waluty

Tokenomika Monke Phone (MONKEPHONE)

Zrozumienie tokenomiki Monke Phone (MONKEPHONE) może zapewnić głębszy wgląd w długoterminową wartość i potencjał wzrostu. Od sposobu dystrybucji tokenów po zarządzanie podażą – tokenomika odsłania podstawową strukturę ekonomii projektu. Poznaj szczegółową tokenomikę tokena MONKEPHONEjuż teraz!

Inne pytania: Inne pytania dotyczące Monke Phone (MONKEPHONE)

Jaka jest dziś wartość Monke Phone (MONKEPHONE)?
Aktualna cena MONKEPHONE w USD wynosi 0.00005991USD, jest aktualizowana w na bieżąco z najnowszymi danymi rynkowymi.
Jaka jest aktualna cena MONKEPHONE do USD?
Aktualna cena MONKEPHONE w USD wynosi $ 0.00005991. Sprawdź Konwerter MEXC, aby poznać dokładną konwersję tokenów.
Jaka jest kapitalizacja rynkowa Monke Phone?
Kapitalizacja rynkowa dla MONKEPHONE wynosi $ 57.23K USD. Kapitalizacja rynkowa = aktualna cena × podaż w obiegu. Wskazuje całkowitą wartość rynkową tokena i jego pozycję w rankingu.
Jaka jest podaż MONKEPHONE w obiegu?
W obiegu MONKEPHONE znajduje się 999.40M USD.
Jaka była najwyższa cena w historii (ATH) MONKEPHONE?
MONKEPHONE osiąga ATH w wysokości 0.00176224 USD.
Jaka była najniższa cena w historii (ATL) dla MONKEPHONE?
MONKEPHONE zaliczył cenę ATL w wysokości 0.00003995 USD.
Jaki jest wolumen obrotu MONKEPHONE?
Aktualny wolumen obrotu w ciągu 24 godzin dla MONKEPHONE wynosi -- USD.
Czy w tym roku MONKEPHONE pójdzie wyżej?
MONKEPHONE może wzrosnąć w tym roku w zależności od warunków rynkowych i rozwoju projektów. Sprawdź prognozę ceny MONKEPHONE, aby uzyskać bardziej szczegółową analizę.
Ostatnia aktualizacja strony: 2025-11-06 15:59:09 (UTC+8)

Ważne aktualizacje branżowe Monke Phone (MONKEPHONE)

Czas (UTC+8)TypInformacja
11-05 17:18:00Aktualności branżowe
Ethereum rebounds breaking through $3,300, 24-hour decline narrows to 8.98%
11-05 10:42:00Dane on-chain
Over the past 24 hours, global liquidations exceeded $2 billion, with more than 470,000 traders liquidated
11-04 17:22:15Aktualności branżowe
Crypto Fear and Greed Index Falls to 21, Market Enters "Extreme Fear"
11-04 15:40:43Aktualności branżowe
Privacy sector tokens continue to rise, DASH up over 45% in 24h
11-04 13:21:37Aktualności branżowe
Over the past 24 hours, liquidations across the market exceeded $1.2 billion, with more than 320,000 traders liquidated
11-04 05:28:00Aktualności branżowe
Last week, digital asset investment products saw a net outflow of $360 million, with Bitcoin outflows reaching $946 million

Zastrzeżenie

Ceny kryptowalut podlegają wysokiemu ryzyku rynkowemu i zmienności cenowej. Inwestuj w projekty i produkty, które znasz i których ryzyko rozumiesz. Przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji dokładnie rozważ swoje doświadczenie inwestycyjne, sytuację finansową, cele inwestycyjne i tolerancję na ryzyko oraz skonsultuj się z niezależnym doradcą finansowym. Tego materiału nie należy traktować jako porady finansowej. Wyniki osiągane w przeszłości nie stanowią wiarygodnego wskaźnika przyszłych wyników. Wartość Twojej inwestycji może zarówno spadać, jak i rosnąć, a odzyskanie zainwestowanej kwoty nie jest gwarantowane. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za swoje decyzje inwestycyjne. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które możesz ponieść. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszym Regulaminem i Ostrzeżeniem o ryzyku. Zwróć również uwagę, że dane dotyczące wspomnianej kryptowaluty prezentowane tutaj (takie jak jej aktualna cena na żywo) opierają się na źródłach zewnętrznych. Są one przedstawiane „tak jak są” i wyłącznie w celach informacyjnych, bez jakichkolwiek gwarancji czy zapewnień. Linki prowadzące do witryn zewnętrznych również nie podlegają kontroli MEXC. MEXC nie ponosi odpowiedzialności za wiarygodność i dokładność takich witryn stron trzecich oraz ich zawartości.

POPULARNE

Aktualnie popularne kryptowaluty, które zyskują znaczną uwagę na rynku

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,247.78
$103,247.78$103,247.78

-0.46%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,382.22
$3,382.22$3,382.22

-0.47%

Logo Solana

Solana

SOL

$159.03
$159.03$159.03

-0.92%

Logo USDCoin

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

0.00%

Logo UCN

UCN

UCN

$1,478.00
$1,478.00$1,478.00

+0.13%

Największe wolumeny

Kryptowaluty o najwyższym wolumenie obrotu

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$103,247.78
$103,247.78$103,247.78

-0.46%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,382.22
$3,382.22$3,382.22

-0.47%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.3279
$2.3279$2.3279

+2.26%

Logo Solana

Solana

SOL

$159.03
$159.03$159.03

-0.92%

Logo Aster

Aster

ASTER

$1.0879
$1.0879$1.0879

+0.24%

Nowo dodane

Ostatnio notowane kryptowaluty, które są dostępne do handlu

Logo UnifAI

UnifAI

UAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Folks Finance

Folks Finance

FOLKS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN64

SN64

SN64

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo Neuralinker

Neuralinker

NEURALINKER

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SN51

SN51

SN51

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Największe wzrosty

Dzisiejsze największe wzrosty kryptowalut

Logo Jump Tom

Jump Tom

JUMP

$0.0000000800
$0.0000000800$0.0000000800

+429.80%

Logo Intuition

Intuition

TRUST

$0.2178
$0.2178$0.2178

+335.60%

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.000006600
$0.000006600$0.000006600

+249.57%

Logo CELDATA

CELDATA

CELDATA

$0.000000000000000000004453
$0.000000000000000000004453$0.000000000000000000004453

+102.31%

Logo Sapien

Sapien

SAPIEN

$0.24472
$0.24472$0.24472

+93.04%