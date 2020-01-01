Poznaj tokenomikę Mondo Community Coin (MNDCC) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MNDCC, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Mondo Community Coin (MNDCC) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MNDCC, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Mondo Community Coin (MNDCC) / Tokenomika / Tokenomika Mondo Community Coin (MNDCC) Odkryj kluczowe informacje o Mondo Community Coin (MNDCC), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Informacje o Mondo Community Coin (MNDCC) Mondo thrives from the innovative strength of its ecosystem, the advantages of the blockchain and the community of people worldwide. With over 10,000 members in more than 40 countries. Regardless of whether you are an entrepreneur, employee or freelancer – if your ideals match our visions, we have the unique opportunity to work together for a better world of tomorrow. Oficjalna strona internetowa: https://www.mondo-coin.com/ Tokenomika i analiza cenowa Mondo Community Coin (MNDCC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Mondo Community Coin (MNDCC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 180.00M $ 180.00M $ 180.00M Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 122.22K $ 122.22K $ 122.22K Historyczne maksimum: $ 2.09 $ 2.09 $ 2.09 Historyczne minimum: $ 0.00064096 $ 0.00064096 $ 0.00064096 Aktualna cena: $ 0.000679 $ 0.000679 $ 0.000679 Tokenomika Mondo Community Coin (MNDCC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Mondo Community Coin (MNDCC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MNDCC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MNDCC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.