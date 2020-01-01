Poznaj tokenomikę Mommy Doge (MOMMYDOGE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MOMMYDOGE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Mommy Doge (MOMMYDOGE) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MOMMYDOGE, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Mommy Doge (MOMMYDOGE) / Tokenomika / Tokenomika Mommy Doge (MOMMYDOGE) Odkryj kluczowe informacje o Mommy Doge (MOMMYDOGE), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Mommy Doge (MOMMYDOGE) Mommy Doge was launched with the goal of being a decentralized NFT trading card game meme token. The 1st Edition Mommy Doge NFTs (non-fungible token) are already listed on OpenSea.io. Mommy Doge is a fun meme project on a serious mission to support and bring attention to women rights and gender equality in general. We are also strong supporters of making crypto more accessible and safe for everyone. But Mommy Doge got more to offer: We are building an ecosystem of unique new concepts such as a NFT cards trading game with meme characters (Doge, Baby Doge and of course Mommy Doge - among others), a NFT marketplace for creators, a token launchpad, community voting system and many more features that our community can vote on. Oficjalna strona internetowa: https://mommydoge.com/ Kup MOMMYDOGE teraz! Tokenomika i analiza cenowa Mommy Doge (MOMMYDOGE) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Mommy Doge (MOMMYDOGE), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Całkowita podaż: $ 420,000.00T $ 420,000.00T $ 420,000.00T Podaż w obiegu: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 742.71K $ 742.71K $ 742.71K Historyczne maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Mommy Doge (MOMMYDOGE) Tokenomika Mommy Doge (MOMMYDOGE): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Mommy Doge (MOMMYDOGE) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MOMMYDOGE, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MOMMYDOGE. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMOMMYDOGE tokenomikę, poznaj cenę tokena MOMMYDOGEna żywo! Prognoza ceny MOMMYDOGE Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MOMMYDOGE? Nasza strona z prognozami cen MOMMYDOGE łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MOMMYDOGE już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.