Giełda MEXC / Cena krypto / Molecular Entity (MOLECULAR) / Tokenomika / Tokenomika Molecular Entity (MOLECULAR) Odkryj kluczowe informacje o Molecular Entity (MOLECULAR), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Molecular Entity (MOLECULAR) Molecular Entity is about a futuristic display of art and community.The project grows at the pace and strength of the community and team. Ultimately we appreciate the and and kick it on voice chat! We'll be adding a lot of the art to our website and social media so that it could be appreciated! With over 10 years of experience in the crypto space, I've come to realize that crypto is so much more then just a pump, it's truly about innovation and an overall revolution! Oficjalna strona internetowa: https://www.molecularentity.com/ Kup MOLECULAR teraz! Tokenomika i analiza cenowa Molecular Entity (MOLECULAR) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Molecular Entity (MOLECULAR), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 4.49K $ 4.49K $ 4.49K Całkowita podaż: $ 999.59M $ 999.59M $ 999.59M Podaż w obiegu: $ 999.59M $ 999.59M $ 999.59M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 4.49K $ 4.49K $ 4.49K Historyczne maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie Molecular Entity (MOLECULAR) Tokenomika Molecular Entity (MOLECULAR): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Molecular Entity (MOLECULAR) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MOLECULAR, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MOLECULAR. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMOLECULAR tokenomikę, poznaj cenę tokena MOLECULARna żywo! Prognoza ceny MOLECULAR Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MOLECULAR? Nasza strona z prognozami cen MOLECULAR łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MOLECULAR już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.