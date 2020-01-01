Poznaj tokenomikę moheji (MOJ) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MOJ, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę moheji (MOJ) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MOJ, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / moheji (MOJ) / Tokenomika / Tokenomika moheji (MOJ) Odkryj kluczowe informacje o moheji (MOJ), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o moheji (MOJ) Moheji (MOJ) is a utility token on the Solana blockchain inspired by the traditional Japanese "Henohenomoheji" face—a cultural drawing made using hiragana characters. The project aims to blend cultural expression with blockchain technology, promoting simplicity, creativity, and daily use of Web3. With a fixed supply of 1 billion tokens and 6 decimals, MOJ is designed not for speculation, but to encourage accessible blockchain experiences. It emphasizes transparency through open-source code, public token data, and a detailed whitepaper. Moheji's mission is to bring cultural identity into digital life while building a supportive, community-driven ecosystem. Oficjalna strona internetowa: https://mohejicoin.github.io/moheji-landing-page/ Kup MOJ teraz! Tokenomika i analiza cenowa moheji (MOJ) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla moheji (MOJ), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 5.26K $ 5.26K $ 5.26K Całkowita podaż: $ 998.03M $ 998.03M $ 998.03M Podaż w obiegu: $ 998.03M $ 998.03M $ 998.03M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 5.26K $ 5.26K $ 5.26K Historyczne maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0 $ 0 $ 0 Dowiedz się więcej o cenie moheji (MOJ) Tokenomika moheji (MOJ): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki moheji (MOJ) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MOJ, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MOJ. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMOJ tokenomikę, poznaj cenę tokena MOJna żywo!