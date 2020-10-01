Poznaj tokenomikę Modex (MODEX) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MODEX, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Modex (MODEX) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena MODEX, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Modex (MODEX) / Tokenomika / Tokenomika Modex (MODEX) Odkryj kluczowe informacje o Modex (MODEX), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Modex (MODEX) Transform the way data is stored, secured, and shared inside your business. Modex offers a reliable and scalable enterprise blockchain solution to unlock new capabilities in legacy databases. The project leverages its technology to help organizations of all sizes harness the power of blockchain technology to gain a competitive edge on the market. Oficjalna strona internetowa: https://www.modex.tech/ Biała księga: https://modex.tech/wp-content/uploads/2020/10/Modex_Whitepaper.pdf Kup MODEX teraz! Tokenomika i analiza cenowa Modex (MODEX) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Modex (MODEX), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 0.00 Całkowita podaż: $ 266.40M Podaż w obiegu: $ 0.00 FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 1.63M Historyczne maksimum: $ 2.71 Historyczne minimum: $ 0 Aktualna cena: $ 0.00610988 Dowiedz się więcej o cenie Modex (MODEX) Tokenomika Modex (MODEX): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Modex (MODEX) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów MODEX, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów MODEX. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszMODEX tokenomikę, poznaj cenę tokena MODEXna żywo! Prognoza ceny MODEX Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać MODEX? Nasza strona z prognozami cen MODEX łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena MODEX już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.