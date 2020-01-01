Poznaj tokenomikę Modern Stoic (STOIC) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena STOIC, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz! Poznaj tokenomikę Modern Stoic (STOIC) na MEXC. Dowiedz się więcej o całkowitej podaży tokena STOIC, dystrybucji tokenu, kapitalizacji rynkowej, wolumenie obrotu i nie tylko. Bądź na bieżąco z danymi w czasie rzeczywistym już teraz!

Giełda MEXC / Cena krypto / Modern Stoic (STOIC) / Tokenomika / Tokenomika Modern Stoic (STOIC) Odkryj kluczowe informacje o Modern Stoic (STOIC), w tym podaż tokenów, model dystrybucji i dane rynkowe w czasie rzeczywistym. Waluta USD Informacje o Modern Stoic (STOIC) Stoic is a platform that brings together the power of AI agents, LLM models and blockchain technology. Built on Solana, designed for Degens who turned Stoic. Stoic AI will consist of exceptional tools for active traders, all in one spot, easy to access, without the noise. platform that will consist of exceptional tools for active traders , all in one spot, easy to access& are lightening fast! The cryptocurrency market is fast-paced and complex, making it difficult for users to keep up with real-time trends and opportunities. Building transparent, community-driven products Creating intuitive interfaces powered by language models Fostering an inclusive developer ecosystem Advancing AI-blockchain integration Stoic is a platform that brings together the power of AI agents, LLM models and blockchain technology. Built on Solana, designed for Degens who turned Stoic. Stoic AI will consist of exceptional tools for active traders, all in one spot, easy to access, without the noise. platform that will consist of exceptional tools for active traders , all in one spot, easy to access& are lightening fast! The cryptocurrency market is fast-paced and complex, making it difficult for users to keep up with real-time trends and opportunities. Building transparent, community-driven products Creating intuitive interfaces powered by language models Fostering an inclusive developer ecosystem Advancing AI-blockchain integration Oficjalna strona internetowa: https://stoicterminal.com/ Biała księga: https://modern-stoic-ai.gitbook.io/modern-stoic-ai Kup STOIC teraz! Tokenomika i analiza cenowa Modern Stoic (STOIC) Zapoznaj się z kluczowymi danymi o tokenomice i cenach dla Modern Stoic (STOIC), w tym kapitalizacją rynkową, szczegółami podaży, FDV oraz historią cen. Sprawdź aktualną wartość i pozycję rynkową tokenu na pierwszy rzut oka. Kapitalizacja rynkowa: $ 332.44K $ 332.44K $ 332.44K Całkowita podaż: $ 999.47M $ 999.47M $ 999.47M Podaż w obiegu: $ 965.89M $ 965.89M $ 965.89M FDV (wycena w pełni rozwodniona): $ 344.00K $ 344.00K $ 344.00K Historyczne maksimum: $ 0.0248556 $ 0.0248556 $ 0.0248556 Historyczne minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Aktualna cena: $ 0.00034415 $ 0.00034415 $ 0.00034415 Dowiedz się więcej o cenie Modern Stoic (STOIC) Tokenomika Modern Stoic (STOIC): Wyjaśnienie kluczowych wskaźników i przypadki użycia Zrozumienie tokenomiki Modern Stoic (STOIC) jest niezbędne do analizy długoterminowej wartości, trwałości i potencjału. Kluczowe wskaźniki i sposób ich obliczania: Całkowita podaż: Maksymalna liczba tokenów STOIC, które zostały lub kiedykolwiek zostaną utworzone. Podaż w obiegu: Liczba tokenów dostępnych obecnie na rynku i w rękach publicznych. Maksymalna podaż: Twardy limit całkowitej liczby tokenów STOIC. FDV (wycena w pełni rozwodniona): Obliczona jako bieżąca cena × maksymalna podaż, dająca prognozę całkowitej kapitalizacji rynkowej, jeśli wszystkie tokeny są w obiegu. Stopa inflacji: Odzwierciedla szybkość wprowadzania nowych tokenów, wpływając na niedobór i długoterminowe zmiany cen. Dlaczego te wskaźniki mają znaczenie dla traderów? Wysoka podaż w obiegu = większa płynność. Ograniczona maksymalna podaż + niska inflacja = potencjał długoterminowej aprecjacji cen. Przejrzysta dystrybucja tokenów = większe zaufanie do projektu i mniejsze ryzyko scentralizowanej kontroli. Wysokie FDV przy niskiej bieżącej kapitalizacji rynkowej = możliwe sygnały przewartościowania. Teraz, gdy już rozumieszSTOIC tokenomikę, poznaj cenę tokena STOICna żywo! Prognoza ceny STOIC Chcesz wiedzieć, dokąd może zmierzać STOIC? Nasza strona z prognozami cen STOIC łączy nastroje rynkowe, trendy historyczne oraz wskaźniki techniczne, aby zapewnić perspektywiczny widok. Zobacz prognozę cen tokena STOIC już teraz! Zastrzeżenie Dane tokenomiki na tej stronie pochodzą ze źródeł zewnętrznych. MEXC nie gwarantuje jej dokładności. Przed zainwestowaniem przeprowadź dokładne badania.